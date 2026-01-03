Né thuế bằng việc nhận tiền mặt, không xuất hóa đơn, không ghi nội dung chuyển khoản: Thuế Hà Nội nói gì?

Theo Nghị quyết 198/2025/QH15, từ ngày 1/1/2026, toàn bộ hộ kinh doanh phải chuyển sang hình thức tự kê khai dựa trên doanh thu thực tế.

Theo Thuế TP Hà Nội, một câu hỏi với nội dung đang được khá nhiều người, đặc biệt là các hộ kinh doanh quan tâm, truyền tai nhau: chỉ nhận tiền mặt, không xuất hóa đơn hay không ghi nội dung chuyển khoản có thể giúp né thuế?

Theo quy định của luật quản lý thuế là người nộp thuế tự tính, tự khai và tự nộp thuế. Người nộp thuế có trách nhiệm trước pháp luật về nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước.

Những hành vi cố tình không nhận chuyển khoản, hoặc ghi sai nội dung trên hóa đơn thanh toán là hành vi của một bộ phận cá nhân, hộ kinh doanh chưa hiểu biết pháp luật về thuế và chưa hiểu rõ trách nhiệm của mình với ngân sách nhà nước.

Cơ quan thuế không chỉ dựa vào dữ liệu chuyển khoản để xác định doanh thu mà sẽ dựa trên cơ sở dữ liệu của ngành thuế, trao đổi với các bộ ngành để từ đó áp dụng các biện pháp nghiệp vụ phân tích dữ liệu để đưa ra các trường hợp rủi ro trong việc che giấu doanh thu này.

Có một số thực tế thường gặp đó là phần lớn người lớn tuổi hoặc hộ kinh doanh nhỏ lẻ có xu hướng thích sử dụng tiền mặt hơn. Do thói quen, sợ nhầm lẫn hoặc có thể do ngại thay đổi, làm quen với công nghệ. Vậy cách nào để hỗ trợ cho người dân một cách nhanh chóng và thuận tiện nhất.

Thuế thành phố Hà Nội cho biết, hiện nay, đã triển khai nhiều chương trình hướng dẫn người nộp thuế thực hiện nộp thuế bằng phương pháp điện tử qua E-tax Mobile, thông qua các bài viết, hình ảnh, web clip, đăng tải trên các trang website, Facebook, Zalo, YouTube, TikTok của thuế thành phố Hà Nội.

Ngoài ra, các thuế cơ sở thành phố Hà Nội cũng đã tổ chức các tổ công tác xuống các phường xã để trực tiếp hướng dẫn cài đặt E-tax Mobile cho người dân và các tổ trưởng tổ dân phố. Điều này giúp cho người dân, đặc biệt là người cao tuổi vượt qua rào cản ban đầu với công nghệ số, tiếp cận và thực hiện nộp thuế nhanh chóng, thuận tiện.