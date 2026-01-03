Bóc trần loạt vụ mỹ phẩm, sữa, thực phẩm chức năng giả

Năm 2025, hàng loạt vụ sản xuất, buôn bán thực phẩm chức năng, thuốc và mỹ phẩm giả, quảng cáo tràn lan trên mạng xã hội với sự tham gia của nhiều KOL, KOC có lượng theo dõi lớn, đã bị Bộ Công an và công an các địa phương xử lý.

Kẹo rau củ Kera được quảng bá trong trong một phiên livestream bán hàng. Ảnh: Internet



Từ kẹo rau Kera đến loạt sữa, thực phẩm chức năng giả quy mô lớn



Kẹo rau củ Kera từng gây chú ý khi được nhiều người nổi tiếng như hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên, Quang Linh Vlogs và Hằng "du mục" quảng bá rầm rộ trên mạng xã hội với những thông điệp như "có thể thay thế rau xanh", "tốt cho trẻ nhỏ và phụ nữ mang thai", thậm chí "một viên kẹo tương đương một đĩa rau", tạo hiệu ứng lan truyền mạnh.

Tuy nhiên, từ tháng 2-2025, nghi vấn xuất hiện khi kết quả kiểm nghiệm cho thấy hộp 30 viên kẹo chỉ chứa 0,51 g chất xơ. Tháng 4-2025, cơ quan chức năng xác định hàm lượng bột rau chỉ đạt 0,61–0,75%, thấp xa mức 28% công bố; sản phẩm còn chứa 35% sorbitol nhưng không ghi rõ trên nhãn. Thực tế, tác dụng nhuận tràng của kẹo Kera đến từ chất tạo ngọt tổng hợp, không phải thành phần rau củ như quảng cáo.

Hộp kẹo rau củ Kera. Ảnh: Internet

Vụ việc Kera trở thành trường hợp điển hình trong loạt sai phạm về thực phẩm chức năng, thuốc giả gắn với quảng cáo của KOL, KOC trong năm 2025. Liên quan vụ kẹo Kera, Cơ quan cảnh sát điều tra (Bộ Công an) đã khởi tố 10 bị can, trong đó 5 người bị điều tra về tội "Lừa dối khách hàng", trong đó có Hằng "du mục", Quang Linh Vlogs và hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên.

Tiếp đó, Bộ Công an triệt phá vụ án sản xuất, buôn bán thực phẩm giả; lừa đảo chiếm đoạt tài sản; đưa và môi giới hối lộ liên quan Rance Pharma, Hancofood Group, Herbitec và các đơn vị khác tại Hà Nội và nhiều địa phương.

Vụ triệt phá đường dây sữa bột giả của Rance Pharma và Hacofood Group gây chấn động dư luận

Nhóm Hancofood Group bị xác định sản xuất sữa bột giả với gần 600 nhãn hiệu, dùng cho người tiểu đường, suy thận, trẻ sinh non và phụ nữ mang thai..., đồng thời mua phiếu kiểm nghiệm giả để công bố sản phẩm. Trong khoảng 4 năm, các đối tượng đã tiêu thụ sữa các loại ra thị trường, mang lại doanh thu gần 500 tỉ đồng.

Trong thời gian này, cơ quan y tế cũng phát đi cảnh báo người dân không nên sử dụng 2 sản phẩm ăn ngon Baby Shark và Medi Kid Calcium K2 do Công ty TNHH Công nghệ Herbitech sản xuất do nghi là hàng giả.

Hình ảnh sản phẩm ăn ngon Baby Shark nghi là giả

Ngày 19-6-2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố, bắt tạm giam 10 bị can liên quan hành vi sản xuất, buôn bán thực phẩm giả tại Công ty CP Z Holding, đơn vị chịu trách nhiệm sản phẩm sữa HIUP 27 – loại sữa dinh dưỡng từng được nhiều gia đình tin dùng cho trẻ nhỏ.

Sản phẩm này còn được nhiều người nổi tiếng quảng cáo, khiến hàng vạn người tiêu dùng mua phải hàng kém chất lượng.

Cơ quan công an xác định sản phẩm sữa bột HIUP 27 là hàng giả

Giữa tháng 5-2025, nguyên lãnh đạo Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) cùng nhiều bị can bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra hành vi nhận hối lộ liên quan đường dây sản xuất, buôn bán hàng trăm tấn thực phẩm chức năng giả.

Vụ án được phát hiện sau khi lực lượng chức năng thu giữ 100 tấn thực phẩm chức năng và thiết bị y tế giả do Phạm Ngọc Tiến (Hà Đông) và vợ cầm đầu, bước đầu xác định ít nhất 9 sản phẩm là hàng giả.

Cơ quan chức năng khám xét trụ sở công ty. Ảnh: Công an TP Hà Nội

Cuối tháng 5-2025, lực lượng Quản lý thị trường tỉnh Long An phối hợp Công an tỉnh phát hiện, thu giữ gần 25 tấn sữa bột không rõ nguồn gốc, gồm 11.856 lon đóng trong 963 thùng. Số hàng mang nhiều nhãn hiệu như Z1000 Gold+, Sanaki Grow IQ Plus (Sun), Gold 1+, Biotar Diest.

Cùng thời gian này, vụ việc tiktoker "Gia đình Hải Sen" bị phát hiện kinh doanh hàng giả, trong đó có sản phẩm siro ăn ngon cho trẻ em, thu hút sự quan tâm của dư luận. Kết quả giám định cho thấy các thành phần chính như vitamin A, canxi, vitamin C đều đạt dưới 70% so với công bố.

Chất cấm nguy hại trong sản phẩm giảm cân

Tháng 10-2025, Công an TPHCM khởi tố, bắt tạm giam Võ Thị Ngọc Ngân (Ngân 98) về tội sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm liên quan hoạt động kinh doanh trên mạng xã hội.

Ngân 98 bị bắt cùng sản phẩm giảm cân. Ảnh: Công an TPHCM

Các sản phẩm giảm cân của Ngân 98 được phân phối qua Facebook, TikTok và đường dây nóng của Công ty ZuBu, mỗi bộ gồm hộp X3, X7 hoặc X1000 kèm gói collagen, giá 870.000–1,1 triệu đồng.

Kết quả kiểm tra cho thấy sản phẩm không đạt chất lượng công bố, thậm chí chứa chất cấm như sibutramine và phenolphthalein, tiềm ẩn nguy cơ rối loạn tim mạch, tăng huyết áp, đột quỵ và ung thư.

Đầu tháng 11- 2025, Công an tỉnh Đồng Nai khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Quốc Vũ - chồng ca sĩ Đoàn Di Băng, cùng hai đồng phạm để điều tra hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả.

Theo điều tra, Công ty CP Nhà máy y tế EBC Đồng Nai hợp tác với VB Group của Nguyễn Quốc Vũ sản xuất kem chống nắng Hanayuki Sunscreen Body. Kết quả giám định cho thấy sản phẩm chỉ đạt 51,64% so với công bố SPF 50, tương đương SPF 25,82.

Mỹ phẩm do nhà Đoàn Di Băng phân phối bị thu hồi toàn quốc

Trước đó, Cục Quản lý Dược đã đình chỉ lưu hành, thu hồi nhiều sản phẩm Hanayuki không đạt chất lượng. Ngày 29-5, Công an tỉnh Đồng Nai khởi tố vụ án sản xuất, buôn bán hàng giả tại EBC Đồng Nai.

Nhiều tháng qua, cơ quan này liên tiếp yêu cầu đình chỉ lưu hành, thu hồi, tiêu hủy các lô mỹ phẩm vi phạm trên toàn quốc do không đúng hồ sơ công bố, không đạt chất lượng hoặc doanh nghiệp không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ pháp lý.

Mới đây, lô gel tắm và vệ sinh Herbal Nano (chai 105 g, số lô 010325) bị phát hiện chứa 2-Phenoxyethanol- thành phần không có trong công thức đã được cấp phiếu công bố mỹ phẩm.

Mỹ phẩm giá rẻ "đội lốt" hàng cao cấp tại Mailisa

Giữa tháng 11-2025, hệ thống thẩm mỹ Mailisa bị cơ quan chức năng đồng loạt kiểm tra. Sáng 13-11, công an khám xét nhiều cơ sở của Mailisa tại TPHCM và một số địa phương, thu giữ lượng lớn mỹ phẩm nghi nhập lậu.

Mỹ phẩm Doctor Magic với 15 sản phẩm được quảng cáo là "hàng hiệu - giá bình dân"

Theo cơ quan chức năng, giai đoạn 2019–2024, Mailisa chi hàng chục tỉ đồng mỗi tháng cho quảng cáo trên mạng xã hội, sử dụng KOL, livestream và hình ảnh spa cao cấp để quảng bá hàng trăm sản phẩm mỹ phẩm, chủ yếu mang thương hiệu Doctor Magic.

Các sản phẩm như kem dưỡng, trị nám, sữa rửa mặt, kem chống nắng được đặt gia công tại các xưởng ở Quảng Châu (Trung Quốc) với giá 30.000–150.000 đồng mỗi sản phẩm, sau đó hợp thức hóa xuất xứ qua Hồng Kông, quảng cáo là hàng cao cấp và bán với giá cao gấp nhiều lần.

Ngày 21-11-2025, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Bộ Công an) khởi tố, bắt tạm giam 8 bị can trong đường dây liên quan Thẩm mỹ viện Mailisa, trong đó có vợ chồng chủ cơ sở Phan Thị Mai và Hoàng Kim Khánh.

Ngay sau đó, Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) thu hồi toàn bộ phiếu công bố mỹ phẩm của Công ty MK Skincare, đồng thời đình chỉ lưu hành, thu hồi trên toàn quốc 162 sản phẩm còn hạn sử dụng do doanh nghiệp này phân phối.

Mailisa từng "khoe" mỹ phẩm Doctor Magic được nhập khẩu về bằng nhiều container

Hệ thống Mailisa đã phân phối hơn 8 triệu sản phẩm thuộc gần 100 mã hàng Doctor Magic, gây thiệt hại kinh tế và bộc lộ nhiều lỗ hổng trong quản lý mỹ phẩm. Vụ án hiện vẫn đang được điều tra, mở rộng.