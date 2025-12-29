Cao điểm chống hàng giả, hàng kém chất lượng cuối năm: QLTT cả nước đồng loạt ra quân, thu giữ hơn 2,2 tấn lá thuốc, gần 5 tấn thịt bẩn, hàng nghìn sản phẩm vi phạm

Mới đây, Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn - Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả đã ban hành Kế hoạch cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán 2026.

Phó Thủ tướng yêu cầu Ban Chỉ đạo 389, lực lượng quản lý thị trường, lực lượng hải quan cùng các bộ ngành, địa phương tăng cường kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ hàng hóa, xử lý nghiêm hàng lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng và hàng không rõ nguồn gốc.

Thực hiện chỉ đạo, lực lượng quản lý thị trường cả nước đồng loạt ra quân tăng trường kiểm tra các địa điểm kinh doanh.

Đoàn công tác thực hiện kiểm tra tại hộ kinh doanh áo sơ mi nam.

Thông tin tổng hợp từ Cục Quản lý và Phát triển Thị trường trong nước (Bộ Công thương) cho biết, tại Thái Nguyên, lực lượng quản lý thị trường phát hiện hộ kinh doanh đang kinh doanh 1.500 chiếc áo sơ mi nam, tổng trị giá gần 70 triệu đồng. Đáng chú ý, các sản phẩm không có bao bì. Chủ hộ không xuất trình giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ sản phẩm.

Tại TP.HCM, lực lượng chức năng phát hiện Điểm kinh doanh trên địa bàn xã Hóc Môn đang chào bán đường cát trên mạng xã hội. Qua kiểm tra, tại đây chứa trữ và kinh doanh 146 bao (loại 12kg/bao) đường cát các loại không có nhãn mác; không rõ nguồn gốc, xuất xứ; không hóa đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định, tổng trị giá gần 50 triệu đồng.

Sản phẩm đường cát không rõ xuất xứ tại Hóc Môn, TP.HCM.

Ở Hà Tĩnh, lực lượng quản lý thị trường và lực lượng giao thông đã tiến hành khám phương tiện vận tải mang biển kiểm soát 43H-026.16 do ông Bơ Nướch Lý, trú tại: Pà Dấu 1, xã Thạnh Mỹ, Thành phố Đà Nẵng điều khiển.

Trên xe, lực lượng chức năng phát hiện 4 thùng xốp chứa chân giò đông lạnh (rút xương), với tổng trọng lượng hơn 200kg, trị giá hàng hóa trên 17 triệu đồng. Toàn bộ số hàng hóa không có nhãn hàng hóa, không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của hàng hóa, đang trong giai đoạn phân hủy và bốc mùi hôi thối, không bảo đảm điều kiện an toàn thực phẩm.

Chân giò heo đông lạnh bốc mùi bị phát hiện.

Lực lượng chức năng ở Quảng Ngãi cũng ra quân kiểm tra nhiều cơ sở kinh doanh thời trang có sản phẩm quần áo, tất giả mạo nhãn hiệu Adidas, hộ kinh doanh nhập lậu 250 bao thuốc lá nhãn hiệu MOND và CAPRI… Tính riêng trong tháng 12/2025, cơ quan chức năng địa phương đã xử lý 3 vụ vi phạm, 2 vụ việc đang tiếp tục hoàn thiện hồ sơ xử lý, thu nộp ngân sách Nhà nước số tiền 23.500.000 đồng. Tổng trị giá hàng hóa vi phạm ước tính khoảng 24.000.000 đồng.

Lực lượng chức năng tại Cao Bằng mới đây cũng kiểm tra, xử lý đối với 2 phương tiện vận tải gồm các xe ô tô, biển kiểm soát 15x0xx.x7 và xe ô tô biển kiểm soát x9x-xx7.2x do ông N.V.K và ông Đ.V. D có địa chỉ thường trú tại tỉnh Bắc Ninh.

Tại thời điểm kiểm tra đối với 2 phương tiện vận tải trên, Đoàn kiểm tra phát hiện có 2.231 kg lá cây thuốc lá khô chưa tách cọng. Toàn bộ số hàng hóa trên tại thời điểm kiểm tra không có hóa đơn, chứng từ, giấy tờ mua bán; không rõ nguồn gốc xuất xứ hay giấy tờ khác liên quan đến hàng hóa để chứng minh nguồn gốc hợp pháp của hàng hóa.

Hơn 2 tấn lá thuốc lá không rõ nguồn gốc bị phát hiện.

Tại Hưng Yên, lực lượng chức năng kiểm tra đột xuất 2 cơ sở kinh doanh, giết mổ lợn tại phường Mỹ Hào. Cụ thể, cơ sở của ông Nguyễn Khắc Q có tổng cộng: 4.738,8 kg động vật và sản phẩm động vật các loại. 9 con lợn sống có biểu hiện ủ rũ, mệt mỏi; da đỏ; khó thở, thở gấp; đi đứng loạng choạng; tiêu chảy. Thịt lợn và nội tạng từ lợn trên sân: có màu sắc tím bầm, lốm đốm đỏ, mùi hôi tanh khó chịu, bề mặt nhão, đàn hồi kém, chảy nước nhớt. Thịt lợn và sản phẩm từ lợn trong kho lạnh: có màu sắc nâu sẫm, mùi hôi tanh khó chịu.

Còn tại cơ sở kinh doanh, giết mổ của ông Nguyễn Bá L, đoàn kiểm tra phát hiện tổng số 248 kg thịt lợn lạc được cất giữ trong 2 tủ đông. Toàn bộ sản phẩm có màu sắc tím bầm, lốm đốm đỏ, mùi hôi tanh khó chịu, bề mặt nhão, đàn hồi kém, chảy nước nhớt, có dấu hiệu mang mầm bệnh.

Sản phẩm thịt bị biến đổi chất lượng tại một cơ sở ở Hưng Yên

Các sản phẩm vi phạm đều được lực lượng chức năng thu giữ, niêm phong và tiêu hủy theo quy định của pháp luật.

Tại Kế hoạch cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán 2026, Phó Thủ tướng cũng giao Ban Chỉ đạo 389 các địa phương được giao nhiệm vụ tăng cường lực lượng kiểm tra tại chợ, siêu thị, kho hàng, trung tâm logistics, xử lý nghiêm trường hợp vi phạm về chất lượng, nhãn mác, niêm yết giá và quyền sở hữu trí tuệ. Các mặt hàng phục vụ nhu cầu sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng Tết như thực phẩm, thuốc lá, đồ uống, quần áo, hàng điện tử sẽ nằm trong diện ưu tiên kiểm tra.