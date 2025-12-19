Thông tin quan trọng liên quan tới BHYT, người dân cần cập nhật ngay kẻo mất quyền lợi

Có thể được chi trả 100% chi phí khám, chữa bệnh

Để mở rộng quyền lợi chăm sóc sức khỏe và giảm chi phí y tế cho người dân, Nghị quyết mới được Quốc hội thông qua vào sáng 11/12 quy định thực hiện tăng tỷ lệ, mức thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh BHYT; chi cho khám sàng lọc, chẩn đoán, điều trị sớm một số bệnh và đối tượng ưu tiên từ Quỹ BHYT theo lộ trình phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, khả năng cân đối của ngân sách Nhà nước, Quỹ BHYT.

Cụ thể, người tham gia BHYT là đối tượng thuộc hộ gia đình cận nghèo, người cao tuổi từ đủ 75 tuổi trở lên đang hưởng trợ cấp hưu trí xã hội, được áp dụng mức hưởng 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong phạm vi được hưởng của người tham gia BHYT.

Quốc hội cũng quyết định tăng tỷ lệ mức hưởng trong phạm vi được hưởng của người tham gia BHYT cho đối tượng chính sách xã hội, người yếu thế, người có thu nhập thấp và một số đối tượng cần ưu tiên khác.

Cơ hội tăng mức hưởng cho người tham gia BHYT

Cũng theo nghị quyết của Quốc hội, từ 01/01/2030 sẽ thực hiện chính sách miễn viện phí ở mức cơ bản trong phạm vi được hưởng của người tham gia BHYT theo lộ trình phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, khả năng cân đối của Quỹ BHYT và việc tăng mức đóng BHYT.

Ảnh minh họa: Internet

Quốc hội định hướng tổ chức thực hiện thí điểm đa dạng hóa các gói BHYT, đa dạng các loại hình cung ứng dịch vụ bảo hiểm y tế và thực hiện BHYT bổ sung do các doanh nghiệp bảo hiểm cung cấp theo nhu cầu của người dân khi đủ điều kiện thực hiện.

Chính phủ sẽ quy định đối tượng và lộ trình tăng mức hưởng trong phạm vi được hưởng của người tham gia BHYT; danh mục bệnh và lộ trình thực hiện việc chi từ quỹ BHYT cho khám sàng lọc, chẩn đoán và điều trị sớm một số bệnh, đảm bảo phù hợp với việc tăng mức đóng BHYT từ năm 2027.

Bên cạnh các chính sách hướng tới người bệnh, Nghị quyết cũng dành sự quan tâm đặc biệt tới đội ngũ nhân viên y tế, lực lượng nòng cốt của hệ thống chăm sóc sức khỏe. Theo đó, bác sĩ y khoa, bác sĩ y học cổ truyền, bác sĩ răng hàm mặt, bác sĩ y học dự phòng và dược sĩ khi được tuyển dụng vào chức danh nghề nghiệp tương ứng sẽ được xếp lương từ bậc 2 cho đến khi có quy định mới về tiền lương. Quy định này góp phần cải thiện thu nhập, tạo động lực để thu hút và giữ chân nhân lực chất lượng cao cho ngành y.

Nghị quyết cũng quy định mức phụ cấp ưu đãi nghề ở mức 100% đối với những người thường xuyên, trực tiếp làm chuyên môn y tế trong các lĩnh vực đặc thù như tâm thần, pháp y, pháp y tâm thần, hồi sức cấp cứu, giải phẫu bệnh. Đối với nhân viên y tế làm việc tại trạm y tế cấp xã, cơ sở y tế dự phòng, mức phụ cấp ưu đãi nghề đạt 100% nếu công tác tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng khó khăn, đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo; các khu vực còn lại hưởng mức tối thiểu 70%.

Đặc biệt, nhằm bảo đảm an toàn cho nhân viên y tế, Quốc hội khẳng định rõ các hành vi xâm phạm thân thể, sức khỏe, tính mạng hoặc xúc phạm danh dự, nhân phẩm của nhân viên y tế sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định pháp luật, từ kỷ luật, xử phạt hành chính đến truy cứu trách nhiệm hình sự, đồng thời buộc phải bồi thường thiệt hại và xin lỗi công khai.

Chi trả cho khám, chữa bệnh từ xa

Theo Khoản 16, Điều 1, Luật BHYT năm 2024 sửa đổi, bổ sung Điều 21 về phạm vi được hưởng của người tham gia BHYT, quy định rõ việc khám, chữa bệnh từ xa; hỗ trợ khám, chữa bệnh từ xa; y học gia đình; khám tại nhà; phục hồi chức năng… được Quỹ BHYT thanh toán, với các mức, tỷ lệ và điều kiện cụ thể do Chính phủ và Bộ Y tế quy định chi tiết. Đây là lần đầu tiên khám, chữa bệnh từ xa được quy định rõ ràng trong Luật và gắn trực tiếp với cơ chế chi trả của BHYT.

Ảnh minh họa: Internet

Nhờ vậy, người dân sẽ giảm chi phí đi lại, rút ngắn thời gian chờ đợi, nhất là đối với người mắc bệnh mạn tính cần tái khám định kỳ; người cao tuổi, người khuyết tật; người dân ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo. Thay vì phải di chuyển hàng chục, thậm chí hàng trăm ki-lô-mét để gặp bác sĩ, nhiều trường hợp nay có thể được theo dõi, tư vấn, điều chỉnh điều trị ngay tại nhà thông qua nền tảng số, với sự bảo đảm về quyền lợi BHYT.

Một trong những điểm then chốt để khám, chữa bệnh từ xa vận hành thông suốt là định danh và dữ liệu. Ngay khi chính sách có hiệu lực, cơ quan BHXH đã nhấn mạnh yêu cầu sử dụng thẻ BHYT điện tử, ứng dụng VssID, VNeID trong tiếp nhận, tra cứu thông tin người bệnh; đồng thời ban hành hướng dẫn xử lý trong trường hợp hệ thống lỗi kết nối, cho phép cơ sở y tế tiếp nhận người bệnh, sau đó phối hợp với cơ quan BHXH xác minh, giám định và thanh toán.