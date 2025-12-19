Cụ bà giả chết khi bị cháu ruột chích điện cướp tiền và vàng

Theo Công an nhân dân, sáng 19/12, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh An Giang cho biết đã bắt giữ được đối tượng Nguyễn Văn Thù (tên thường gọi là Phường, SN 1986, nơi cư trú: ấp Đông An, xã Tân Hiệp, tỉnh An Giang) về hành vi Giết người và Cướp tài sản.

Đối tượng Nguyễn Văn Thù bị bắt giữ khi đang lẩn trốn tại một phòng trọ.

Trước đó, vào ngày 11/12, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh An Giang nhận được báo cáo của Công an xã Tân Hiệp về vụ có dấu hiệu của tội phạm Giết người và Cướp tài sản. Thủ đoạn của đối tượng là lợi dụng đêm tối đột nhập vào nhà dùng điện chích vào người nạn nhân để cướp tài sản. Nạn nhân là bà Nguyễn Thị T. (SN 1950, nơi cư trú: ấp Đông Thạnh, xã Tân Hiệp, tỉnh An Giang). Giám đốc Công an tỉnh An Giang đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an xã Tân Hiệp và các đơn vị có liên quan khám nghiệm hiện trường và tổ chức truy xét đối tượng.

Bà T. sống một mình bằng nghề bán vé số dạo tại địa phương, không có chồng con. Khoảng 1 năm trước, bà T. bán mảnh đất được 50 triệu đồng. Do không có chồng con nên bà T. có cho mấy người cháu ruột mỗi người 5 triệu đồng, số tiền còn lại bà mua được 5 chỉ vàng 24K cất phòng thân.

Căn nhà bà T. ở vào buổi tối không có cửa đóng khóa kiên cố, cẩn thận mà chỉ khép hờ.

Thông tin thêm trên tờ VietNamnet, khoảng 1h50 ngày 11/12, khi đang ngủ, bà T. phát hiện một nam thanh niên lẻn vào nhà. Đối tượng dùng dao rạch màn, rồi lấy móc phơi đồ gắn thiết bị chích điện chích vào tay nạn nhân, khiến bà bị thương nhẹ. Không dừng lại, người này còn dùng gối trên giường đè lên mặt bà T.

Trước sự hung hãn của kẻ tấn công, bà T. giả chết, nằm im không cựa quậy. Thấy nạn nhân không còn phản kháng, đối tượng lục soát, cướp 5 chỉ vàng cùng 3 triệu đồng rồi nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Sau đó, bà T. trình báo vụ việc tới cơ quan công an.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh An Giang phối hợp công an xã và các đơn vị nghiệp vụ tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ án.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện ổ điện trong nhà nạn nhân được đấu nối trực tiếp từ nguồn điện 220V đang sử dụng. Đối tượng đã cắt dây điện từ quạt gió, nối với ổ điện ngay đầu giường để chế công cụ chích điện, tấn công bà T.

Cơ quan công an xác định Nguyễn Văn Thù (cháu ruột bà T.) có nhiều biểu hiện nghi vấn. Đối tượng cũng đã rời khỏi địa phương sau khi vụ việc xảy ra. Đến khoảng 22h30 ngày 16/12, các trinh sát đã bắt giữ Thù khi đối tượng đang lẩn trốn tại một nhà trọ ở phường Minh Hưng, tỉnh Đồng Nai.