Nhóm học sinh đã làm điều nguy hiểm sau khi xem clip trên mạng (!)

Đối tượng M.T.Đ thời điểm bị phát hiện

Ngày 7-1, Công an xã Quảng Trạch, tỉnh Quảng Trị cho biết vừa phát hiện, đấu tranh làm rõ vụ việc một nhóm thanh thiếu niên trên địa bàn tự chế tạo, tàng trữ số lượng lớn pháo nổ trái phép, thu giữ 74 quả pháo tự chế với tổng khối lượng khoảng 8 kg.

Khoảng 15 giờ ngày 5-1, trong quá trình tuần tra, kiểm soát địa bàn, Công an xã Quảng Trạch phát hiện N.M.D. (17 tuổi, trú thôn Linh Cận Sơn, xã Nam Ba Đồn) đang tàng trữ một vật hình trụ tròn, dài khoảng 7,5 cm, đường kính 1,9 cm, nghi là pháo nổ tự chế. Làm việc với cơ quan công an, N.M.D. khai nhận vật này do T.B.L. (17 tuổi, trú thôn Pháp Kệ, xã Quảng Trạch) đưa cho cùng ngày.

Công an xã Quảng Trạch phát hiện nhóm thiếu niên chế tạo, tàng trữ số lượng lớn pháo nổ tự chế

Tiếp tục xác minh, Công an xã Quảng Trạch xác định khoảng một tuần trước đó, T.B.L. đến nhà M.T.Đ. (17 tuổi, trú thôn Đông Dương, xã Quảng Trạch) chơi và được người này hướng dẫn cách chế tạo pháo nổ, đồng thời cung cấp nguyên liệu. Tối 4-1, T.B.L. tự chế tạo được một quả pháo nổ và sáng hôm sau mang theo, đưa cho N.M.D. trong lúc đi học.

Từ lời khai của các đối tượng, Công an xã Quảng Trạch đã triệu tập M.T.Đ. để làm việc, đồng thời tiến hành khám xét nơi ở theo thủ tục hành chính. Tại đây, lực lượng chức năng thu giữ 74 quả pháo nổ tự chế với nhiều kích thước khác nhau, tổng khối lượng khoảng 8 kg.

Hiện Công an xã Quảng Trạch tiếp tục điều tra, xác minh để xử lý các cá nhân liên quan theo quy định của pháp luật.