Cụ thể, Công an Hải Phòng phát hiện đường dây thu mua thịt heo bị nhiễm bệnh dịch tả châu Phi, sau đó "phù phép" thành đồ hộp sạch. Những người này đã thu gom được hơn 120 tấn đưa vào kho của Công ty cổ phần Đồ hộp Hạ Long, trong đó có khoảng 2 tấn đã được sản xuất thành thịt hộp.

Theo kết quả điều tra ban đầu, lực lượng chức năng đã làm rõ một đường dây thu mua thịt lợn nhiễm dịch tả châu Phi từ nhiều địa phương, sau đó đưa về kho của Công ty CP Đồ hộp Hạ Long để chế biến. Tổng khối lượng thịt bị phát hiện lên tới hơn 120 tấn, trong đó khoảng 2 tấn đã được sản xuất thành thịt hộp. Số thịt này được xác định đã ôi thiu, chảy nước, bốc mùi, tiềm ẩn nguy cơ lớn đối với sức khỏe người tiêu dùng.

Các sản phẩm của Công ty CP Đồ hộp Hạ Long không chỉ được bày bán ngoài các cửa hàng, chợ truyền thống, siêu thị… mà còn có được tiêu thụ khá nhiều trên các sàn thương mại điện tử với lượt bán cùng đánh giá cao.

Cụ thể, trên sàn thương mại điện tử Shopee, các sản phẩm của CP Đồ hộp Hạ Long (Halong Canfoco) đã được bán với số lượng hàng chục ngàn sản phẩm. Với sản phẩm bán chạy nhất là các combo 3 hộp 5 hộp hoặc hộp lẻ của sản phẩm Pate Cột đèn Hải Phòng với lượt bán trên 10.000 sản phẩm. Với combo 5 hộp pate Cột đèn Hải Phòng 150g sẽ có giá bán là 135.700 đồng (đã giảm 11%), combo 3 hộp Pate Cột đèn Hải Phòng 150g có giá 90.000 đồng (đã giảm 2%)...

Theo thông tin từ Vietnamnet, Halong Canfoco cho biết, tính tới năm 2024, đã có gần 100.000 hộp pate cột đèn Hải Phòng của hãng đã được bán ra chỉ trên Shopee.

Các mặt hàng của

Các sản phẩm pate của công ty này có lượt bán khá cao

Nhiều sản phẩm thịt hộp khác làm từ thịt bò, thịt heo, cá hay hoa quả cũng được yêu thích

Trên sàn thương mại điện tử Lazada, sản phẩm cũng có lượt bán cao và đánh giá tốt

Ngoài ra, các sản phẩm thịt hộp, cá hộp của Halong Canfoco cũng có lượng bán khá cao và nhận được đánh giá tốt.

Tuy nhiên, theo ghi nhận, đến thời điểm hiện tại Công ty CP Đồ hộp Hạ Long với tên Đồ hộp Hạ Long đã không còn tìm thấy trên sàn thương mại điện tử Shopee.

Liên quan vụ việc, Cơ quan CSĐT Công an TP.Hải Phòng đã khởi tố 9 bị can về hành vi vi phạm quy định về an toàn thực phẩm. Hiện vụ án đang được tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò, trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Được biết, Công ty CP Đồ hộp Hạ Long thành lập từ năm 1957, trụ sở tại P.Ngô Quyền (TP.Hải Phòng).