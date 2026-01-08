Phong tỏa 125 tài khoản tại 16 ngân hàng: Phát hiện dòng tiền lạ chuyển vào các cửa hàng vàng rồi đổi sang tiền mặt

Ngày 06/1/2026, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết vừa triệt phá đường dây sử dụng công nghệ cao lừa đảo chiếm đoạt tài sản và đánh bạc quy mô 9.300 tỷ đồng do Nguyễn Chính Nghĩa, sinh năm 1987, thường trú tại phường Hồng Hà, thành phố Hà Nội cầm đầu; khởi tố và bắt tạm giam 35 đối tượng.

Trước đó, ngày 31/12/2025, Phòng Cảnh sát hình sự, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Hưng Yên đã huy động hàng trăm cán bộ, chiến sỹ triệt phá thành công chuyên án bắt giữ và khám xét khẩn cấp đối với 35 đối tượng tại các tỉnh và thành phố: Hưng Yên, Bắc Giang, Ninh Bình, TP Hà Nội, TP Hải Phòng…khi các đối tượng đang có hành vi sử dụng công nghệ cao để Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Đánh bạc trực truyến.

Quá trình bắt giữ và khám xét, lực lượng Công an đã thu giữ: 42 chiếc điện thoại di động thông minh; 05 xe ôtô; phong toả 125 tài khoản mở tại 16 ngân hàng khác nhau; 18 thẻ ATM rút tiền và quy mô giao dịch số tiền lên tới 9.300 tỷ đồng.

Quá trình điều tra bước đầu xác định, đường dây trên do Nguyễn Chính Nghĩa, sinh năm 1987, thường trú tại phường Hồng Hà, thành phố Hà Nội; hiện thuê chung cư tại: Khu đô thị Vinhomes Ocean Park 1, xã Gia Lâm, TP Hà Nội, là đối tượng cầm đầu. Để thực hiện thủ đoạn lừa đảo, đối tượng tham gia vào các hội nhóm kín trên Telegram; Facebook… để mua dữ liệu gồm thông tin cá nhân và số điện thoại của các cá nhân, đơn vị sản xuất, kinh doanh, nhà phân phối có uy tín trên cả nước sau đó chỉ đạo đàn em giả danh bên mua đặt hàng với số lượng rất lớn. Đồng thời, các đối tượng giả danh bên bán liên hệ với các cá nhân và nhà phân phối có nhu cầu mua để chào hàng với giá rẻ hơn thị trường sau đó thuê công ty vận chuyển độc lập đến bốc xếp hàng hoá.

Khi hàng hoá đã lên xe, các đối tượng yêu cầu người bán chụp ảnh quá trình bốc xếp hàng hoá gửi cho nhóm của Nghĩa, sau đó Nghĩa chỉ đạo gửi ảnh hàng hoá đã ở trên xe cho người mua yêu cầu người mua chuyển tiền qua tài khoản do nhóm Nghĩa cung cấp.

Các tài khoản nhận tiền và cách rút tiền Nghĩa thực hiện dưới nhiều hình thức như: Thuê trên mạng xã hội; Chỉ đạo đàn em mượn của người thân quen để nhận hộ; Chuyển vào tài khoản của các cửa hàng bán vàng bạc sau đó cho đàn em đến nhận tiền mặt; Chuyển vào các tài khoản game bài trực tuyến để mục đích để đánh bạc và che giấu dòng tiền tránh bị Cơ quan Công an phát hiện. Sau khi nhận được tiền của các bị hại, Nghĩa xoá tài khoản zalo thu hồi toàn bộ tin nhắn trước đó với bị hại.

Với thủ đoạn trên từ năm 2024 đến nay, nhóm của Nghĩa đã lừa đảo được rất nhiều người với số tiền đặc biệt lớn.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã khởi tố và ra lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Chính Nghĩa và 34 đối tượng khác về các hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và đánh bạc và tiếp tục truy bắt các đối tượng khác có liên quan.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đề nghị ai là bị hại của nhóm đối tượng trên liên hệ: Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Hưng Yên, địa chỉ: số 79A đường Trưng Trắc, Phường Phố Hiến, tỉnh Hưng Yên để phối hợp giải quyết.



