Xử phạt người dùng AI tạo video trăn khổng lồ bơi trên hồ Hoàn Kiếm

Ngày 25/12/2025, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao CATP Hà Nội phát hiện một tài khoản facebook đăng tải video có tiêu đề “Truyền nhân Lạc Long Quân đây rùi”, trong đó có hình ảnh một người ngồi trên 01 con trăn khổng lồ bơi trên mặt hồ Hoàn Kiếm.

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao làm việc với trường hợp vi phạm

Đoạn video được đăng tải

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã làm rõ chủ tài khoản là N.H.A (SN: 1976; trú tại: phường Thanh Xuân, TP.Hà Nội). Tại cơ quan Công an, N.H.A khai nhận đã sử dụng điện thoại tạo video AI có hình ảnh của mình ngồi trên con trăn bơi trên hồ Hoàn Kiếm với mục đích “câu like”, “câu view”.

N.H.A đã nhận thức việc đăng tải video AI có nội dung trên là sai sự thật, làm ảnh hưởng xấu đến hình ảnh di tích lịch sử, văn hoá, danh lam thắng cảnh Thủ đô và cam kết sẽ không tái phạm.