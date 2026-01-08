Clip bảo vệ Bệnh viện Bạch Mai ném chăn người nhà bệnh nhân gây "bão" mạng: Bệnh viện nói gì?

Theo đoạn clip dài gần một phút, nhân viên bảo vệ của Bệnh viện Bạch Mai liên tục nhắc nhở người nhà bệnh nhân không được nằm, đắp chăn tại khuôn viên bệnh viện. Sau khi cho rằng đã nhắc nhiều lần nhưng không được chấp hành, người này đã có hành động giật chăn và ném sang chỗ khác. Người nhà bệnh nhân sau đó nói sẽ dậy và thu dọn đồ đạc.

Ngay khi xuất hiện trên mạng xã hội, đoạn clip đã thu hút hàng nghìn lượt bình luận. Nhiều ý kiến bày tỏ sự bức xúc, cho rằng hành động của nhân viên bảo vệ là thiếu kiềm chế, vô cảm, không phù hợp với môi trường bệnh viện – nơi người bệnh và người nhà đang chịu nhiều áp lực về sức khỏe, tinh thần, nhất là trong bối cảnh thời tiết rét đậm.

Ở chiều ngược lại, không ít ý kiến cho rằng nhân viên bảo vệ chỉ đang làm đúng nhiệm vụ. Theo quan điểm này, khuôn viên bệnh viện không phải là nơi ngủ nghỉ tùy tiện, đặc biệt vào ban ngày khi lượng người ra vào đông, nếu không chấn chỉnh sẽ dễ gây mất trật tự, ảnh hưởng đến vệ sinh và an toàn chung.

Ảnh chụp từ clip.

Nhiều người từng chăm sóc người thân tại Bệnh viện Bạch Mai cũng chia sẻ, việc nằm ngủ trong khuôn viên thường chỉ được chấp nhận vào ban đêm hoặc trong khung giờ nhất định, còn ban ngày cần tuân thủ các quy định của bệnh viện.

Sau khi nhận được thông tin phản ánh từ clip, Bệnh viện Bạch Mai xác nhận sự việc xảy ra trong khuôn viên bệnh viện. Theo lãnh đạo bệnh viện, nhân viên bảo vệ trong đoạn clip là lao động hợp đồng của một công ty an ninh tư nhân ký kết với Bệnh viện.

Ngay sau khi nắm được thông tin, Bệnh viện đã làm việc với công ty an ninh và có biện pháp xử lý buộc thôi việc đối với nhân viên vi phạm. Đây là hành vi, lời nói không phù hợp, không thể chấp nhận trong môi trường Bệnh viện, lãnh đạo Bệnh viện Bạch Mai cho biết.

Đồng thời, Bệnh viện cũng yêu cầu đơn vị cung cấp dịch vụ an ninh tăng cường tập huấn kỹ năng giao tiếp, ứng xử cho lực lượng bảo vệ, nhằm tránh để xảy ra những sự việc tương tự trong thời gian tới.

Theo thông tin từ Công ty CP An ninh Miền Bắc (đơn vị cung cấp dịch vụ an ninh tại Bệnh viện Bạch Mai), trường hợp nhân viên bảo vệ trong clip gây "bão” trên mạng đã được cho thôi việc.