Vụ bê bối Công ty CP Đồ hộp Hạ Long: Phát hiện virus dịch tả lợn châu Phi cả ở thành phẩm

Chiều 8/1, nguồn tin của phóng viên báo Dân trí cho biết, kết quả kiểm tra của cơ quan chuyên môn cho thấy nhiều mẫu thịt lợn nguyên liệu chưa qua chế biến tại kho của Công ty cổ phần đồ hộp Hạ Long (ở Hải Phòng) dương tính với virus gây bệnh dịch tả lợn châu Phi.

Đáng chú ý, các mẫu thịt đã chế biến thành sản phẩm đóng hộp cũng được lấy xét nghiệm. Một số mẫu thành phẩm vẫn phát hiện virus dịch tả lợn châu Phi.

Trước tình hình trên, đoàn công tác liên ngành của TP Hải Phòng đã phối hợp với doanh nghiệp niêm phong kho hàng, tổ chức tiêu hủy khoảng 130 tấn thịt lợn nguyên liệu và nhiều tấn sản phẩm đã đóng hộp, bảo đảm an toàn vệ sinh theo quy định.

Nguồn tin của phóng viên cho biết, toàn bộ số thịt lợn đưa vào công ty trong vụ việc này đều có nguồn gốc từ các lò mổ lậu, không được cơ quan thú y cấp phép kiểm dịch theo quy định.

Việc lượng lớn thịt không bảo đảm điều kiện an toàn vẫn được đưa vào một doanh nghiệp có thương hiệu lớn làm dấy lên nhiều băn khoăn về khâu kiểm tra nguyên liệu đầu vào.

Cơ quan chức năng phát hiện lợn nhiễm dịch tả châu Phi do đơn vị thu mua cung cấp tại kho của Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long

Cũng liên quan đến sự việc, theo Tiền phong Online, Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long (Halong Canfoco) vừa có thông tin giải trình về vụ bị phát hiện lợn nhiễm dịch tả châu Phi để sử dụng chế biến thực phẩm.

Công ty này khẳng định toàn bộ 9 đối tượng bị bắt giữ, khởi tố đều là các cá nhân bên ngoài, không có bất kỳ ai là người lao động, cán bộ quản lý hay nhân viên của công ty.

Công ty là đơn vị bị liên đới do tiếp nhận nguyên liệu trên cơ sở hồ sơ, chứng từ được bên bán cung cấp đầy đủ, hợp lệ và do các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp theo quy định. Nội dung này đã được các cơ quan chức năng ghi nhận trong quá trình điều tra, xác minh.

Ngay sau khi phát hiện sự việc vào tháng 9/2025, Halong Canfoco cho biết đã chủ động báo cáo và phối hợp với các cơ quan chức năng trong suốt quá trình điều tra. Đồng thời, thực hiện quyết định cách ly và tiêu hủy nguyên liệu vi phạm theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Công ty cũng rà soát lại toàn bộ quy trình kiểm soát nguyên liệu đầu vào và lựa chọn nhà cung cấp, tăng cường biện pháp phòng ngừa rủi ro trong chuỗi cung ứng.

Công ty xác định đây là sự cố nghiêm trọng trong chuỗi cung ứng, có ảnh hưởng đến uy tín và hoạt động sản xuất - kinh doanh trong ngắn hạn.

Tuy nhiên, đơn vị này cho biết, nguyên liệu vi phạm không được đưa vào sản xuất, cung ứng ra thị trường.

“Các sản phẩm của công ty đang lưu thông trên thị trường đều đáp ứng đầy đủ quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm, được kiểm soát nghiêm ngặt theo quy trình nội bộ”, Halong Canfoco cho hay.

Nhà máy hiện vẫn duy trì đầy đủ các chứng nhận quản lý an toàn thực phẩm như ISO 22000, FSSC 22000 và chịu sự kiểm tra, giám sát thường xuyên của các cơ quan chức năng.

Vụ án đang tiếp tục được điều tra. Công ty cổ phần Đồ hộp Hạ Long cho biết, cũng đang chờ đợi kết luận cuối điều tra cuối cùng về trách nhiệm của các bên liên quan.