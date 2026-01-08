Công an TPHCM bắt ông "trùm" đứng sau nhiều cơ sở giải trí

Ngày 8-1, Công an TPHCM cho biết đã khởi tố bị can đối với Trần Tuấn Kiệt (SN 1995) và 60 người khác về tội "Buôn bán hàng cấm". Đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức có liên quan để xử lý nghiêm, không bỏ lọt tội phạm.

Clip Công an TPHCM phát hiện đường dây khí cười liên tỉnh

Tháng 7-2025, Tổ công tác Phòng Cảnh sát hình sự phát hiện hai đối tượng đang thực hiện hành vi giao nhận các bình khí nén tại khu vực hầm để xe của một cơ sở kinh doanh trên địa bàn phường Phú Thuận (TPHCM). Tiến hành kiểm tra, lực lượng chức năng bắt quả tang hành vi vận chuyển 20 bình khí nén chứa khí cười, đang chuẩn bị giao cho khách hàng.

Lộ diện "đầu mối" cung cấp khí cười quy mô lớn

Từ kết quả bắt quả tang, Công an TPHCM nhanh chóng mở rộng điều tra, xác định Trần Tuấn Kiệt là đối tượng chủ mưu, trực tiếp tổ chức mua bán, phân phối khí cười cho nhiều cơ sở kinh doanh dịch vụ giải trí. Kiệt thiết lập hệ thống kho chứa khí cười tại nhiều địa điểm, trong đó có kho lớn tại phường Phú Thuận (TPHCM) làm nơi tập kết, sang chiết và phân phối.

Tang vật vụ án

Theo kết quả điều tra, khí cười được Kiệt thu mua từ nhiều nguồn khác nhau, vận chuyển từ các tỉnh về TPHCM bằng xe tải, xe khách tuyến Bắc - Nam. Sau đó, số khí này được sang chiết từ bình lớn sang bình nhỏ, thuận tiện cho việc giao hàng và tiêu thụ, nhằm thu lợi bất chính.

Để né tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng, các đối tượng trong đường dây sử dụng mạng xã hội, ứng dụng nhắn tin mã hóa để trao đổi, đặt hàng, thống nhất giá cả, thời gian và địa điểm giao nhận. Các nhóm chat được đặt tên và quy ước bằng ký hiệu riêng, hạn chế người ngoài tiếp cận.

Các đối tượng bị Công an TPHCM bắt giữ

Việc thanh toán tiền mua bán khí cười được thực hiện thông qua nhiều tài khoản ngân hàng đứng tên người khác. Sau khi tiền được chuyển khoản, các đối tượng rút tiền mặt hoặc tiếp tục luân chuyển qua nhiều tài khoản trung gian nhằm che giấu nguồn gốc bất hợp pháp.

Thu lợi 106 tỉ đồng

Qua mở rộng điều tra xác định, các cơ sở kinh doanh, nhà hàng, quán bar, cộng tác viên mua khí cười của Trần Tuấn Kiệt về để bán lại cho khách sử dụng…

Bước đầu xác định, chỉ tính từ đầu năm 2025 đến ngày 7-7-2025, số tiền Trần Tuấn Kiệt hưởng lợi bất chính từ việc buôn bán khí cười là gần 106 tỉ đồng. Đồng thời thu giữ 1563 bình kim loại dùng để chứa khí cười các loại; 3 kho bồn lớn có dung tích khoảng 30 tấn; 12 xe ô tô, 5 xe máy các loại.

Quá trình điều tra xác định, ngoài Trần Tuấn Kiệt giữ vai trò cầm đầu, còn có nhiều đối tượng tham gia với các vai trò khác nhau như quản lý kho, kế toán, tài xế giao hàng, người trung gian vận chuyển. Bên cạnh đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra cũng làm rõ hành vi mua bán, tiêu thụ khí cười tại nhiều quán bar, nhà hàng, là đầu ra trực tiếp của đường dây.