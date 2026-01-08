Lời khai lạnh lùng của bảo vệ Trung tâm CTXH Hải Hà

Công an tỉnh Quảng Ninh ngày 8/1 thông báo, các gia đình từng cho con em theo học tại Trung tâm Công tác xã hội Hải Hà nếu phát hiện con em bị hành hung, bạo lực trong thời gian lưu trú, đề nghị sớm liên hệ với Đội Điều tra án xâm phạm thân nhân để cung cấp thông tin, phục vụ công tác điều tra, làm rõ vụ án, báo Người lao động thông tin.

Theo cơ quan chức năng, ngoài vụ học viên P.H.N. (SN 2008, trú phường Hà Lầm) bị đánh tử vong chỉ sau hai ngày nhập học, quá trình điều tra cho thấy còn nhiều dấu hiệu sai phạm khác liên quan đến hoạt động quản lý, giáo dục tại Trung tâm Công tác xã hội Hải Hà (cơ sở tại phường An Sinh, Quảng Ninh).

Lời khai của các đối tượng tại Trung tâm Công tác xã hội Hải Hà

Liên quan đến vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã khởi tố 10 đối tượng về hành vi cố ý gây thương tích; trong đó 6 đối tượng bị tạm giam. Bước đầu, các bị can đều thừa nhận hành vi phạm tội.

Kết quả điều tra xác định, trong quá trình vận hành cơ sở, Nguyễn Văn Hải – Giám đốc trung tâm – đã cho phép nhân viên và một số học viên thuộc diện "tự quản" sử dụng vũ lực để xử phạt học viên vi phạm nội quy. Sự buông lỏng quản lý và chủ trương trái pháp luật này được cho là nguyên nhân dẫn tới các vụ hành hung kéo dài.

Bị can Nguyễn Văn Hải, Giám đốc Trung tâm Công tác xã hội Hải Hà, tại cơ quan công an. Ảnh: Báo NLĐ

Báo Công an nhân dân cho biết, tại cơ quan điều tra, bị can Phạm Hồng Thái (SN 1996), nhân viên bảo vệ của trung tâm, khai nhận được phép đánh học viên vi phạm "từ vùng cổ trở xuống" và thừa nhận đã trực tiếp tham gia hành hung học viên P.H.N., đồng thời để một số học viên "tự quản" cùng tham gia đánh đập.

Bị can Phạm Hồng Thái, nhân viên bảo vệ của Trung tâm công tác xã hội Hải Hà, khai nhận hành vi phạm tội. Ảnh: Báo NLĐ

Trong khi đó, bị can Nguyễn Văn Hải khai rằng dù nội quy không cho phép dùng bạo lực, nhưng do nhiều học viên bị đánh giá là "hư, nghiện game", nên bị can "ngầm đồng ý" để cán bộ phạt mang tính răn đe. Hải cũng thừa nhận từng thấy học viên có vết bầm tím nhưng không áp dụng bất kỳ hình thức kỷ luật nào đối với người gây thương tích.

Đỉnh điểm, ngày 23-12, học viên P.H.N. bị 8 đối tượng (gồm nhân viên và học viên "tự quản") dùng tay chân và hung khí đánh dẫn tới chấn thương nặng, tử vong. Trước đó vài ngày, học viên B.T.M. (SN 2003, trú phường Việt Hưng) cũng bị hành hung gây thương tích 2% ngay khi mới nhập trung tâm do không hợp tác ở lại.

Những vết bầm trên thi thể nam sinh N khi tử vong. Ảnh: TPO

Cơ quan chức năng mở rộng điều tra, xử lý sai phạm

Song song với điều tra hình sự, Sở Y tế Quảng Ninh đã thành lập hai đoàn kiểm tra đột xuất, rà soát toàn diện hoạt động của 19 trung tâm công tác xã hội trên địa bàn tỉnh.

Qua kiểm tra, cơ quan chức năng đã đình chỉ hoạt động đối với hai cơ sở của Trung tâm Công tác xã hội Hải Hà; đồng thời tạm dừng hoạt động đối với bốn trung tâm khác gồm Trung tâm Công tác xã hội Ánh Dương, Trung tâm Công tác xã hội Hạnh Phúc, Trung tâm Công tác xã hội Hoa Nụ Cười (cơ sở 1) và Trung tâm Công tác xã hội Ngôi Nhà Nhỏ do chưa đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định.

Công an tỉnh Quảng Ninh đang tiếp tục thu thập tài liệu, củng cố chứng cứ để mở rộng điều tra các sai phạm khác (nếu có), đồng thời kêu gọi những học viên từng bị bạo lực tại Trung tâm Công tác xã hội Hải Hà và các cơ sở liên quan chủ động cung cấp thông tin, nhằm xử lý nghiêm các cá nhân, tổ chức vi phạm theo đúng quy định pháp luật.