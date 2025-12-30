Sau khi thiếu niên tử vong: Trung tâm CTXH đã đưa khoảng 80 học viên lên 3 ô tô, chở đi nhiều nơi

Những diễn biến, thông tin mới nhất liên quan tới vụ nam học viên N.H.N tử vong sau hai ngày được gia đinh gửi vào trung tâm CTXH Hải Hà (P.An Sinh, Quảng Ninh) vẫn đang nhận được sự quan tâm đặc biệt từ dư luận. Sau khi nghe một trong những nhân chứng kể lại chi tiết, diễn biến sự việc xảy ra vào sáng 23/12, gia đình nạn nhân và dư luận không khỏi bức xúc.

Chia sẻ trên báo Tiền Phong, học viên V.T.Q. - người chứng kiến thiếu niên N. bị đánh đập dã man cho đến bây giờ vẫn bị ám ảnh. Em V.T.Q. cho biết, sự việc xảy ra từ khi nạn nhân mới vào lớp. Các phụ trách lớp (là những học viên lớn hơn, có thời gian học trung tâm dài hơn) muốn dằn mặt nạn nhân nhưng bị nạn nhân chống đối nên mâu thuẫn xảy ra.

Đến sáng 23/12, trong buổi lao động tập thể tại khu vực đồi Trại Lốc, nhóm người này tiếp tục xảy ra mâu thuẫn và có xảy ra xô xát. Theo em V.T.Q., nạn nhân bị đưa về phòng số 4 của trung tâm. Tại đây, khoảng 6 - 7 học viên đã trói tay nạn nhân và dùng gậy cao su đánh liên tiếp vào tay, người. Một số học viên khác tham gia đấm, đá vào lưng và ngực. Nhiều người có mặt nhưng không dám can ngăn.

Đến khoảng 10 giờ thì thấy giáo đến, lúc đó mọi người tập trung hô hấp nhân tạo nhưng N. không tỉnh lại. Đến 10h30 thì N. được đưa đi cấp cứu.

Trên người nam học viên có nhiều vết bầm.

Bên cạnh đó, thông tin trên báo Thanh Niên, bố của em V.T.Q. cho biết, sau khi xảy ra vụ việc, Trung tâm Công tác xã hội Hải Hà đã đưa khoảng 80 học viên lên 3 xe ô tô, chở đi nhiều nơi khác nhau. Gia đình phải tìm kiếm nhiều giờ và chỉ đón được em V.T.Q. vào nửa đêm rạng sáng 24.12 tại một kho xưởng ở khu vực Đèo Bụt, P.Quang Hanh, cách trung tâm gần 70 km.

Gia đình của em Q. đồng ý để em cung cấp thông tin, làm nhân chứng cho sự việc. Trung tâm Công tác xã hội Hải Hà là đơn vị chuyên nuôi dưỡng, chăm sóc điều trị cho trẻ tự kỷ, khuyết tật, nghiện game. Gia đình N. ký hợp đồng cho con vào trung tâm với chi phí 12 triệu đồng/tháng.

Theo báo cáo ban đầu của UBND phường An Sinh, em N. nhập học tại Trung tâm Công tác xã hội Hải Hà vào ngày 21/12. Sáng 22/12, Nam phát sinh mâu thuẫn với một số bạn cùng phòng và bị đánh gây thương tích.

Đến sáng 23/12, N. tiếp tục bị những người này đánh. Chiều cùng ngày, sức khỏe của N. diễn biến xấu và tử vong tại nhà, cơ thể nhiều vết bầm tím. Cơ quan chức năng xác định có dấu hiệu N. bị một nhóm người dùng công cụ hành hung, gây thương tích dẫn đến tử vong.

Thông tin trên báo Người Lao Động, ngày 27/12, lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh cho biết cơ quan này đã ra quyết định tạm đình chỉ hoạt động đối với Trung tâm Công tác xã hội Hải Hà để phục vụ công tác điều tra sau vụ việc học viên N.H.N.(SN 2008, trú tại phường Hà Lầm, tỉnh Quảng Ninh), tử vong chỉ sau hai ngày nhập học tại cơ sở này.