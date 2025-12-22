Hà Nội: Xây dựng công trình không phép, một công ty bị xử phạt 260 triệu đồng

Ngày 22/12, trao đổi với Báo Tiền Phong , UBND phường Vĩnh Hưng (TP. Hà Nội) cho biết: UBND phường vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Thương binh nặng Hòa Bình số tiền 260 triệu đồng.

Theo UBND phường Vĩnh Hưng, lý do xử phạt là do công ty này đã tổ chức thi công xây dựng công trình không có giấy phép xây dựng (theo quy định phải có giấy phép xây dựng) đối với công trình tại khu vực 2 của ô đất 4,6,8 ngõ 321 đường Vĩnh Hưng (phường Vĩnh Hưng).

Trước đó, khoảng 9h ngày 9/12, Tổ công tác của UBND phường Vĩnh Hưng đã kiểm tra hoạt động xây dựng của công ty tại ô đất thuộc khu vực 2. Tại thời điểm kiểm tra, phát hiện chủ đầu tư đang tổ chức chi công xây dựng 1 công trình nhà ga đường tàu vào nhà ga kết cấu bê tông cốt thép. Trong đó, phần nhà ga cao 3 tầng với tổng diện tích 639m2, chiều cao công trình 15,2m; phần đường tàu vào nhà ga có diện tích 144m, cao 5.35m.

Làm việc với đoàn kiểm tra, chủ đầu tư không xuất trình được các hồ sơ, văn bản pháp lý có liên quan.

Theo giải trình của công ty, đây là công trình thí điểm hoàn thiện giải pháp thi công đường cao tốc và đường sắt đô thị trên cao, cầu cạn trên hệ thống cọc ống bê tông cốt thép ly tâm và dầm bản rỗng phục vụ phá triển khoa học, công nghệ, đổi mới, sáng tạo. Dự kiến, sau Tết âm lịch 2026, công ty sẽ tháo dỡ, hòa trả mặt bằng.

Ô đất số 4, 6, 8 ngõ 321 Vĩnh Hưng, hiện đang được Công ty TNHH Thương binh nặng Hòa Bình tổ chức thi công

Ngoài bị phạt tiền, trong thời hạn 90 ngày, công ty còn phải hoàn thành các thủ tục để được cấp phép xây dựng theo quy định.

Xử phạt do gây ô nhiễm môi trường

UBND phường Vĩnh Hưng cho biết, tại khu vực 1 của ô đất nêu trên, hiện chủ đầu tư đang xây dựng công trình NOXH cao tầng.

Toàn cảnh ô đất số 4, 6,8 ngõ 321 Vĩnh Hưng

Công trình đang thi công hạng mục tường vây tầng hầm và cọc nhồi. Quá trình thi công đã gây ảnh hưởng đến môi trường và đời sống của nhân dân khu vực lân cận.

Ngày 18/12, UBND phường Vĩnh Hưng đã phối hợp Sở Xây dựng kiểm tra tuân thủ các quy định về đảm bảo an toàn và vệ sinh môi trường trong quá trình thi công dự án.

Tại buổi kiểm tra, lực lực chức năng ghi nhận công trình còn một số tồn tại như: chưa bố trí đầy đủ biển bảo, rào chắn công trình theo quy định; chưa có cầu rửa xe, bể lắng bùn, tập kết bùn...

"Lực lượng chức năng đã lập biên bản vi phạm hành chính; dự kiến sẽ ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền khoảng 50 triệu đồng; đồng thời buộc khắc phục các nội dung tồn tại theo quy định", UBND phường Vĩnh Hưng thông tin.