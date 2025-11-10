Đang phá dỡ công trình tại một công ty, nam công nhân vội báo công an khi phát hiện súng tại tầng hầm

Ngày 9/11, Công an Tp.Hải Phòng cho biết, Công an phường Hồng Bàng đã tiếp nhận 7 khẩu súng do một công nhân giao nộp.

Trước đó, vào khoảng 16h30 ngày 7/11, trong quá trình thi công tháo dỡ tại một công ty ở đường Nguyễn Tri Phương, Hồng Bàng, Hải Phòng, anh Vũ Hoài N. (SN 1990) là công nhân thi công, đã phát hiện tại khu vực hầm của tòa nhà 3 tầng có 7 khẩu súng (nghi là súng quân dụng) không rõ chủng loại, trong tình trạng đã cũ, han gỉ.

Nhờ thường xuyên được Công an phường Hồng Bàng tuyên truyền về các quy định của pháp luật liên quan đến quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, pháo và đèn trời nên ngay sau khi phát hiện, anh N. đã chủ động thông báo và giao nộp toàn bộ số tang vật cho Công an phường Hồng Bàng.

Hiện, Công an phường Hồng Bàng đã tiếp nhận và xử lý theo đúng quy định của pháp luật.