Khu vực Phú Giáo, TP HCM mưa to kèm gió giật mạnh, cây ngã đổ la liệt

Chiều tối 9-11, tại khu vực xã Phú Giáo, TP HCM và vùng lân cận, mưa lớn kèm giông lốc khiến nhiều ngôi nhà tốc mái, cây cối đổ ngã la liệt, người đi đường một phen hú vía.

CLIP: Mưa lớn kèm giông lốc, gió to khiến cây cối đổ ngã

Tại khu vực chợ Phú Giáo, nhiều cây lớn bật gốc đè tru1nng nhà dân, xe máy. Sức gió khá mạnh khiến một số người đi ngoài đường xiêu vẹo.

Mái tôn, bảng hiệu, dù che... của nhà dân cũng bị bay tung tóe.

Hiện lực lượng chức năng địa phương đang xử lý hiện trường, khắc phục các sự cố do mưa gió gây ra. Sự cố khiến một số khu vực bị mất điện.

Những ngày qua, nhiều khu vực ở TP HCM ghi nhận mưa to kèm gió lớn, bên cạnh đó triều cường dâng cao cũng gây thiệt hại đáng kể.

Đặc biệt, mưa rào và dông thường diễn ra vào khoảng chiều (sau 14 giờ), kéo dài đến tối.

Một số hình ảnh tại chợ Phú Giáo chiều tối nay: