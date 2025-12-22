CLIP: Cháy garage ở Gia Lai, nhiều ô tô bị thiêu rụi

Chiều 22-12, lực lượng chức năng tỉnh Gia Lai đang làm rõ vụ cháy xảy ra tại garage ô tô Đức Duy (Công ty TNHH MTV Đức Duy Auto, số 52 Nguyễn Bá Ngọc, tổ 1 Trà Bá, phường Hội Phú) khiến nhiều tài sản bị thiêu rụi.

Đám cháy lớn tại garage khiến nhiều ô tô bị thiêu rụi

Theo thông tin ban đầu, khoảng 14 giờ ngày 22-12, người dân phát hiện đám cháy xảy ra tại garage ô tô Đức Duy. Đám cháy nhanh chóng lan, kèm theo đó cột khói đen kịt cao hàng chục mét.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng PCCC - CNCH (Công an tỉnh Gia Lai) đã huy động 4 xe chuyên dụng, hàng chục cán bộ chiến sĩ tiếp cận hiện trường trường để dập tắt đám cháy.

Tuy nhiên, do thời tiết khô hanh, bên trong xưởng có nhiều vật dụng bắt lửa, dễ cháy nên việc dập lửa gặp nhiều khó khăn. Đến khoảng hơn 15 giờ cùng ngày, đám cháy mới được dập tắt hoàn toàn.

Hai xe khách bị thiêu rụi hoàn toàn

Phòng Cảnh sát PCCC-CHCN đã huy động nhiều phương tiện cùng hàng chục chiến sĩ tới hiện trường dập tắt đám cháy

Khoảng 1 giờ sau khi phát hiện, đám cháy được dập tắt hoàn toàn

Nhờ được dập lửa kịp thời, một xe khách may mắn chưa bị cháy

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định vụ cháy đã làm nhiều ô tô của khách hàng gửi sửa chữa bị thiêu rụi, trong đó có 2 xe khách, 2 xe con. Ngoài ra còn nhiều tài sản bên trong xưởng sửa chữa bị thiêu rụi.

Trước đó, lực lượng chức năng cùng người dân đã kịp thời nhiều phương tiện khác ra nơi an toàn.