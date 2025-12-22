Tài xế nhanh trí lái xe tải bị cháy đến trụ sở cảnh sát nhờ dập lửa ở TP.HCM

Qua xác minh, sự việc xảy ra khoảng 6h ngày 20/12, người đi đường phát hiện xe tải đang chạy trên đường Võ Nguyên Giáp hướng từ TP.HCM đi Đồng Nai, phía sau thùng xe đang bốc cháy, khói lửa tỏa ra nhiều.

Được người dân xung quanh hô hoán và hướng dẫn rằng cách đó không xa là trụ sở của Đội chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực 2 thuộc Phòng PC07, Công an TP.HCM nên tài xế xe tải nhanh trí chạy xe đến trụ sở chữa cháy nhờ dập lửa.

Hiện trường sự việc

Sau 2 phút, tài xế đã đưa xe tải trong tình trạng xe vẫn bốc cháy đến ngay trước cổng trụ sở Đội chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực 2 để nhờ hỗ trợ.

Ngay sau khi phát hiện vụ việc, chỉ huy Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ Khu vực 2 đã tiến hành báo động toàn đơn vị và nhanh chóng điều động cán bộ, chiến sĩ và xuất nhiều phương tiện để tiếp cận, triển khai công tác chữa cháy.

Nhờ sự nhanh trí của người tài xế xe tải cũng như nhờ có sự ứng cứu kịp thời của lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH, chỉ ít phút sau đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn, không để lửa lan đến phần cabin và khung gầm xe nhờ đó tránh được thiệt hại nhiều về tài sản.