Không có lương hưu, đã trên 65 tuổi, cho thuê nhà doanh 500 triệu đồng/năm có được miễn giảm thuế? Chuyên gia giải đáp

Tại Hội thảo “Giải mã chuyển đổi mô hình và kê khai thuế: Từ thực tiễn hộ kinh doanh”, một người dân đặt câu hỏi: Hai vợ chồng có hai căn nhà cho thuê, doanh thu trên 500 triệu đồng mỗi năm, không có lương hưu và đều trên 65 tuổi thì có phải nộp thuế hay không, và có được giảm trừ gia cảnh hay không?

Trả lời câu hỏi này, bà Nguyễn Thị Cúc - Chủ tịch Hội Tư vấn Thuế Việt Nam cho biết, trước đây, theo quy định cũ của Luật Thuế thu nhập cá nhân, thu nhập từ kinh doanh bao gồm cả thu nhập từ cho thuê nhà có thể được cộng gộp với thu nhập từ tiền lương, tiền công để xem xét giảm trừ gia cảnh.

Tuy nhiên, theo Luật Thuế thu nhập cá nhân sửa đổi hiện nay, thu nhập từ kinh doanh, trong đó có thu nhập từ cho thuê nhà, được hạch toán riêng và nộp thuế riêng. Đối với trường hợp hai vợ chồng có nhà cho thuê với doanh thu trên 500 triệu đồng mỗi năm thì phải nộp thuế, gồm thuế giá trị gia tăng với mức 5% và thuế thu nhập cá nhân với mức 5%, tổng cộng là 10% trên doanh thu.

Liên quan đến băn khoăn của các hộ, cá nhân kinh doanh về thủ tục nộp thuế, bà Nguyễn Thị Cúc cũng cho biết, trong quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế thu nhập cá nhân, cơ quan quản lý thuế cho phép trong trường hợp người cho thuê nhà ký hợp đồng với bên thuê, hai bên có thể thỏa thuận việc bên thuê nộp thuế thay.

Theo đó, trong hợp đồng thuê nhà có thể quy định rõ bên thuê sẽ nộp thay toàn bộ số thuế 10%. Ví dụ, trong trường hợp giá thuê là 500–600 triệu đồng thì phần thuế 10% sẽ được tính thêm vào giá thuê, và bên thuê có trách nhiệm nộp toàn bộ số tiền này.

Bà Nguyễn Thị Cúc cho biết thêm, trong trường hợp này, hóa đơn vẫn được chấp nhận là chi phí hợp lý để bên thuê hạch toán chi phí, đồng thời người cho thuê nhà có thể giảm bớt việc trực tiếp đi làm thủ tục nộp thuế, thông qua việc ủy quyền cho bên thuê thực hiện nghĩa vụ thuế thay.