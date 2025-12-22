Kho chứa bông sợi tại Quảng Ninh bốc cháy dữ dội

Theo nhân chứng có mặt tại hiện trường, khoảng 15h30 ngày 22/12, lửa bùng phát dữ dội tại khu vực chứa nguyên liệu bông sợi ngoài trời của một công ty trên địa bàn phường Yên Tử, tỉnh Quảng Ninh.

Ngay khi phát hiện hỏa hoạn, lực lượng phòng cháy chữa cháy tại chỗ của công ty khẩn trương triển khai dập lửa, song đám cháy nhanh chóng bùng phát và lan rộng.

Lửa bùng phát dữ dội tại khu vực chứa bông sợi của một công ty ở phường Yên Tử, Quảng Ninh.

Trả lời phóng viên Báo Điện tử VTC News, ông Mạc Xuân Tú, Chủ tịch UBND phường Yên Tử, cho biết ông đang có mặt tại hiện trường tham gia chỉ đạo công tác chữa cháy.

Nhiều xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ có mặt tại hiện trường để dập lửa. Do khu vực chứa lượng lớn nguyên liệu là bông sợi nên đám cháy bùng lên dữ dội và có nguy cơ lan rộng. Các lực lượng chức năng đang nỗ lực tiếp cận hiện trường để dập lửa.

Lực lượng chức năng và công nhân công ty khẩn trương di dời những cuộn nguyên liệu tại khu vực lửa chưa lan tới.

Lực lượng dân quân địa phương cùng các công nhân khẩn trương tổ chức di dời những cuộn nguyên liệu tại khu vực lửa chưa lan tới nhằm giảm thiểu thiệt hại.

Hiện chưa có thông tin cụ thể thiệt hại về người và tài sản cũng như nguyên nhân vụ hỏa hoạn.

Trước đó, ngày 14/12, khu nhà xưởng phục vụ sản xuất giày da rộng hàng nghìn m² của Công ty TNHH Oanh Vân tại xã Chấn Hưng, TP Hải Phòng cũng bốc cháy dữ dội .

Vụ việc may mắn không gây thiệt hại về người, tuy nhiên khoảng 1.200 công nhân bị ảnh hưởng công việc do nhà xưởng sản xuất gần như bị thiêu rụi hoàn toàn.

Liên đoàn Lao động thành phố Hải Phòng sau đó cử đoàn cán bộ để chia sẻ với doanh nghiệp bị thiệt hại do vụ cháy gây ra, mong muốn công ty nhanh chóng khắc phục hậu quả, phục hồi sản xuất. Liên đoàn Lao động thành phố trao kinh phí 30 triệu đồng để động viên doanh nghiệp.