Miền Bắc sắp có mưa to, xuất hiện rét đậm

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay (22/12) và ngày mai, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vài nơi, trời lạnh về đêm và sáng, trưa chiều trời nắng.
Dự báo, từ đêm 23/12 đến ngày 25/12, khu vực này khả năng có mưa rải rác; sau có mưa vài nơi do tác động của không khí lạnh tràn về, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều trời nắng.
Từ khoảng ngày 25/12 trời chuyển rét, vùng núi của khu vực Đông Bắc Bộ có nơi rét đậm.
Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước đêm 22 và ngày 23/12
Thời tiết Hà Nội có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng. Nhiệt độ từ 18-26 độ.
Phía Tây Bắc Bộ sáng có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng. Nhiệt độ từ 17-27 độ.
Phía Đông Bắc Bộ sáng có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng, riêng khu Đông Bắc đêm và sáng có mưa, mưa nhỏ rải rác. Nhiệt độ từ 17-27 độ.
Khu vực Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: phía Bắc có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng; phía Nam có mưa, mưa rào rải rác. Nhiệt độ từ 19-27 độ.
Duyên hải Nam Trung Bộ: phía Bắc có mưa, mưa rào rải rác; phía Nam chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Nhiệt độ từ 22-32 độ.
Cao nguyên Trung Bộ đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Nhiệt độ từ 17-30 độ.
Nam Bộ đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Nhiệt độ từ 22-34 độ.