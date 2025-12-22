Miền Bắc hửng nắng trước khi chuyển mưa nhỏ

Khu vực Đông Bắc Bộ hôm nay nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ, vùng núi có nơi dưới 16 độ. Nhiệt độ cao nhất 24-27 độ.

Khu vực Tây Bắc Bộ hôm nay nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ, có nơi dưới 13 độ. Nhiệt độ cao nhất 24-27 độ.

Hà Nội sáng nay nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 18-20 độ. Nhiệt độ cao nhất 25-27 độ.

Dự báo ngày mai (23/12), miền Bắc tiếp tục rét về đêm và sáng, trưa chiều hửng nắng, từ đêm mai đến ngày 25/12, miền Bắc chuyển mưa nhỏ rải rác. Từ ngày 25/12, miền Bắc đón không khí lạnh mạnh khiến nền nhiệt giảm sâu, trời rét cả ngày, vùng núi rét đậm.

Miền Bắc tiếp tục hửng nắng vào trưa chiều nay (22/12).

Thanh Hóa đến Hà Tĩnh hôm nay nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ. Nhiệt độ cao nhất 23-26 độ.

Dự báo từ khoảng đêm 23/12 đến ngày 25/12, Thanh Hóa đến Hà Tĩnh có thể chuyển mưa rải rác, từ ngày 25/12, trời chuyển rét.

Khu vực Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, phía đông tỉnh Quảng Ngãi, Gia Lai (Bình Định cũ), Đắk Lắk (Phú Yên cũ) ngày và đêm nay có mưa rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến từ 10-30mm, có nơi trên 70mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-23 độ, cao nhất 25-28 độ.

Dự báo khoảng 25-26/12, do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với địa hình đón gió của miền Trung nên khu vực từ Quảng Trị đến Đắk Lắk có thể đón mưa lớn diện rộng.

Khánh Hòa đến Bình Thuận cũ hôm nay ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-25 độ, cao nhất 28-31 độ.

Tây Nguyên hôm nay ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ.

Nam Bộ hôm nay ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ.

TPHCM hôm nay ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-33 độ.