'Quái xế' lái mô tô tông thẳng vào Tổ công tác 911 khiến một CSGT gãy chân

Chiều 21/12, Thượng tá Trần Minh Nguyên – Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng đến Bệnh viện Đà Nẵng thăm hỏi, động viên anh Nguyễn Văn Tuấn - cán bộ Trạm CSGT Thăng Bình, Phòng CSGT Công an TP Đà Nẵng, cán bộ bị thương trong quá trình làm nhiệm vụ.

Lãnh đạo Công an Đà Nẵng thăm hỏi, động viên anh Tuấn. (Ảnh: C.A)

Ngoài việc ân cần thăm hỏi tình hình sức khỏe, động viên anh Tuấn, Thượng tá Trần Minh Nguyên đề nghị đội ngũ y, bác sĩ Bệnh viện Đà Nẵng quan tâm, tập trung chăm sóc, điều trị tích cực cho cán bộ này. Ông Nguyên chỉ đạo Phòng CSGT bố trí cán bộ, chiến sĩ túc trực, phối hợp chăm sóc, hỗ trợ đồng đội trong thời gian điều trị.

Trước đó, vào khoảng 22h ngày 20/12, trong quá trình tuần tra kiểm soát trên tuyến đường 33, khối phố Thanh Quýt 2, phường An Thắng, Tổ C7 – 911 phát hiện một số thanh thiếu niên lái mô tô lạng lách , đánh võng, gây mất trật tự, an toàn giao thông.

Khi có hiệu lệnh dừng xe, Phan Sỹ Thông (18 tuổi, trú phường An Thắng) không chấp hành, lái mô tô tông thẳng vào tổ công tác khiến anh Nguyễn Văn Tuấn bị đa chấn thương, gãy chân.

Phan Sỹ Thông bị khống chế, bắt giữ, hiện được điều trị tại bệnh viện; phương tiện vi phạm đã bị tạm giữ.

Cách đây không lâu, tại Hà Nội xảy ra vụ một Đại úy CSGT bị nngời vi phạm giao thông đẩy vào đầu xe tải. Cụ thể, ngày 11/12, Đại uý Nguyễn Duy Điệp, Đội CSGT đường bộ số 8, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội cùng tổ công tác làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát tại địa bàn đường tỉnh 429, xã Phượng Dực.

Khoảng 13h35 cùng ngày, tổ công tác phát hiện Đặng Từ Thịnh (SN 1977, trú xã Phượng Dực, TP Hà Nội) không đội mũ bảo hiểm, biển số xe có dấu hiệu nghi vấn nên dừng xe và yêu cầu về chốt làm việc.

Trong khi Đại uý Nguyễn Duy Điệp dắt xe của tài xế vi phạm, Đặng Từ Thịnh vòng sau người anh Điệp giữ chặt cả người cả xe, đẩy vào đầu ô tô tải đang đi ngược chiều. Rất may, tài xế xe tải phanh gấp nên tai nạn nghiêm trọng không xảy ra.

Công an TP Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Đặng Từ Thịnh để điều tra về tội Giết người.