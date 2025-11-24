Hà Nội: Xe khách tông xe máy bốc cháy, 2 người tử vong

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: MH

Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn kể trên xảy ra vào tối ngày 23/11, tại khu vực cầu Thanh Trì (phường Vĩnh Hưng, Hà Nội).

Vào thời điểm trên, xe khách chưa rõ BKS di chuyển hướng cầu Thanh Trì đi đường Đỗ Mười va chạm với dải phân cách trên đường và 1 xe máy.

Một đoạn dải phân cách bị xe khách ủi tung.

Sau cú va chạm, phương tiện bốc cháy, nhiều mảnh vỡ văng khắp đường, một đoạn rào sắt - cột bê tông bị xe khách ủi tung, rơi xuống phía dưới. Giao thông qua khu vực gặp khó khăn.

Hậu quả vụ tai nạn khiến 2 người đi xe máy (chưa rõ danh tính) tử vong.

Lan can cầu bị húc văng xuống dưới.

Sau khi tiếp nhận tin báo, lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường xác minh, làm rõ và phân luồng giao thông.