Đợt “offline đội cứu hộ” lớn nhất Việt Nam!

Ngay khi cơn mưa lũ ập đến, nhiều nhóm thiện nguyện đã lập tức di chuyển hàng trăm, thậm chí hàng nghìn km để tiếp cận những khu vực cô lập, mang theo nhu yếu phẩm, xuồng, cano, đèn pin, thuốc men và thực phẩm khẩn cấp.

Chẳng cần đến những lời kêu gọi để bắt đầu, họ đã chủ động chuẩn bị dụng cụ cứu hộ và di chuyển xuyên đêm để kịp có mặt ở những nơi nguy hiểm nhất. Không chỉ mang theo lương thực, nước uống, mì gói hay gạo, những đội cứu hộ còn mang theo những phương tiện cứu hộ thiết yếu như xuồng, cano mini, phao cứu sinh… đủ để tiếp cận những khu vực nước dâng cao, chảy xiết mà lực lượng cơ quan chức năng chưa thể tới ngay.

Đợt cứu trợ có thể nói là “offline” lớn của các đội cứu hộ tại Việt Nam trong năm nay (Ảnh: Đội cứu hộ cứu nạn 116)

Hiếm khi nào, ta lại thấy các đội cứu hộ từ nhiều tỉnh đều lăn bánh hướng về khúc ruột miền Trung như hiện tại. Từ Đội 116 từ Hưng Yên, Quảng Ninh; Đội cứu nạn, cứu hộ Bình Thuận; Đội SOS 115 tỉnh Bình Định, Đội cứu thương 0 đồng Bình Thuận, Hội thiện nguyện Đom Đóm Phú Yên (nay là Đắk Lắk)… cùng hàng loạt nhóm tình nguyện viên từ khắp các tỉnh đều có mặt.

Họ đã nhanh chóng phối hợp khẩn trương cùng cơ quan chức năng đưa người dân bị cô lập đến nơi an toàn, đồng thời phân phát thực phẩm, chăn màn và nhu yếu phẩm cần thiết.

Mỗi chuyến đi là một cuộc chiến với nước lũ. Các tình nguyện viên phải chèo xuồng, lội nước sâu, băng qua những đoạn đường bị cây cối, đồ đạc trôi nổi chắn lối. Họ dùng mọi cách để tiếp cận người già, trẻ em và những gia đình bị ngập sâu, đưa họ lên thuyền, thúng hoặc cano, bảo đảm an toàn.

Không chỉ có các đội cứu hộ chuyên nghiệp, những đội cứu hộ tự phát từ cộng đồng cũng đã lập tức vào cuộc, góp phần quan trọng trong việc cứu sống và hỗ trợ người dân vùng lũ. Nhiều người dân địa phương thậm chí chưa từng tham gia cứu hộ nhưng khi nhìn thấy bà con kêu cứu, họ không ngần ngại lao mình vào dòng nước xiết.

Điển hình có thể kể đến trường hợp của ông Trần Công Thành (51 tuổi, ngụ thôn Phú Hữu, xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk). Theo thông tin từ báo PLO, trong lũ dữ, ông Thành đã dùng chiếc ghe thường ngày dùng để vượt sông, cắt cỏ cho bò cứu được hơn 40 người.

Cụ thể, vào các ngày 19 và 20/11, thôn Phú Hữu và nhiều vùng khác của xã Hòa Thịnh bị ngập sâu trong nước, cô lập hoàn toàn. Ông Thành khi đó đã lấy ghe, chở người thân lên ngôi nhà hai tầng gần đó tránh trú. Khi nghe thấy nhiều tiếng kêu cứu khẩn thiết vang vọng, nghĩ mình có phương tiện, có thể giúp được nhiều người, ông Thành liền lái ghe đi vòng quanh, chở nhiều người đang gặp nguy hiểm trong lũ sang nơi an toàn hơn.

"Lũ lớn, tôi chạy ghe quanh thôn thấy ai cần thì giúp. Trong hai ngày, tôi đã đưa được hơn 40 người trong thôn đến nơi tránh lũ an toàn. Tôi cũng không ngờ chiếc ghe thường ngày chỉ dùng để cắt cỏ lại hữu dụng khi có lũ”, ông Thành nói.

Chiếc ghe cắt cỏ cùng ông Thành đã vượt lũ, cứu hơn 40 người. Ảnh: H.D/ PLO

Theo ông Thành, khi chạy ghe trong lũ để cứu người ông cũng rất lo. Tuy nhiên, trong thôn thanh niên ít, nhiều người già và trẻ em cần cứu nên ông liều mình để giúp bà con.

Tương tự ông Thành, Hoàng Văn Thiện (45 tuổi) cũng đã cùng cơ quan chức năng phối hợp dùng drone cứu người bị lật thuyền khi đi đánh cá.

Theo đó, vào sáng 21/11, nhận được tin báo, chính quyền xã Ea Ô đã tổ chức tìm kiếm, phát hiện anh Phạm Văn Trường (43 tuổi) đang mắc kẹt tại khu vực gần cầu C7, xã Ea Ô.

Theo thông tin trên VnExpress, do chiếc thuyền cứu hộ duy nhất của xã quá nhỏ, không thể tiếp cận nạn nhân. Cơ quan chức năng đã đề nghị anh Hoàng Văn Thiện, 45 tuổi, sử dụng chiếc drone tải trọng 100 kg chuyên dùng để sạ lúa, phun thuốc trừ sâu của gia đình để ứng cứu.

Anh Thiện buộc dây thừng, gắn áo phao vào bụng drone rồi lái ra phía sông. Mưa xối xả, gió giật mạnh khiến thiết bị bay chao đảo. Sau khi tiếp cận và thả được áo phao, nước uống xuống vị trí người gặp nạn, anh điều khiển drone quay về thay pin trước khi trở lại để cẩu người.

Vài phút sau, chiếc drone quay lại với phao tròn nối dây thừng. Chờ nạn nhân trèo lên phao và bám chắc dây, anh Thiện nín thở điều khiển thiết bị nương theo dòng nước, từ từ "lai dắt" anh Trường vào bờ. Cuộc giải cứu diễn ra trong 40 phút.

"Lúc nạn nhân chạm bờ, chân tay run rẩy, da dẻ tái bệch nhưng còn sống, tôi mới dám thở phào", anh Thiện kể.

Anh Hoàng Văn Thiện, 45 tuổi, ở xã Ea Ô đang điều khiển drone cứu người, sáng 21/11. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Có thể nói, sự phối hợp giữa lực lượng chức năng và cộng đồng đã trở thành hình ảnh đẹp, cảm động, ghi lại tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái của cả dân tộc. Đây không chỉ là cuộc chiến chống lại thiên tai, mà còn là minh chứng rõ ràng nhất rằng trong gian khó, con người luôn tìm thấy sức mạnh từ chính tình người và sự sẻ chia.