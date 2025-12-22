Hơn 1.400 học sinh chưa nhận tiền hỗ trợ từ dự án "Nuôi em", nhiều trường lo lắng

Ngày 22-12, một lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk cho biết đơn vị vừa có tổng hợp báo cáo ban đầu về các trường được hỗ trợ từ dự án "Nuôi em" trên địa bàn tỉnh.

Dự án "Nuôi em" nhận tài trợ suất ăn cho gần 1.900 học sinh ở Đắk Lắk

Theo báo cáo của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk, từ năm học 2024 - 2025 đến nay, toàn tỉnh có 20 trường học từ bậc mầm non đến THCS được dự án "Nuôi em" hỗ trợ. Trong đó, có 13 trường mầm non, 4 trường tiểu học và 3 trường THCS với hơn 1.300 học sinh, tổng số tiền hỗ trợ là hơn 1,8 tỉ đồng.

Đối với năm học 2025 - 2026, toàn tỉnh có 17 trường với gần 1.900 học sinh và 17 giáo viên được dự án "Nuôi em" nhận hỗ trợ.

Tuy nhiên, tính đến ngày báo cáo (ngày 17-12) mới chỉ có 2 trường (với 429 học sinh) được nhận số tiền hỗ trợ là hơn 100 triệu đồng.

Theo ông Lưu Tiến Quang, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk, để có đầy đủ cơ sở đánh giá thực chất hiệu quả hỗ trợ học sinh khó khăn, Sở đã đề nghị UBND các xã, phường trên địa bàn báo cáo tình hình triển khai dự án "Nuôi em" trong năm học 2025 - 2026 và các năm học trước (nếu có).

"Sở đề nghị nội dung báo cáo tập trung làm rõ số lượng học sinh được thụ hưởng theo từng năm học, số giáo viên được hỗ trợ tham gia nấu ăn cho học sinh, tổng kinh phí hỗ trợ theo từng giai đoạn. Đồng thời, xác định rõ phần kinh phí đã nhận và chưa nhận tính đến giữa tháng 12-2025" - ông Lưu Tiến Quang thông tin.

Như Báo Người Lao Động đã phản ánh, dự án "Nuôi em" do ông Hoàng Hoa Trung sáng lập hơn 10 năm trước, với mục tiêu mang đến bữa trưa đủ chất cho học sinh vùng cao.

Hiện Dự án "Nuôi em" đã phát triển thành hệ sinh thái hỗ trợ trẻ em vùng cao với nhiều hoạt động như xây trường, xây nhà nội trú, cung cấp nước sạch và tủ sách, tài trợ suất ăn cho học sinh.

Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện thông tin cho rằng Dự án "Nuôi em" thiếu minh bạch gây xôn xao dư luận nên cơ quan công an đang làm rõ.