Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng Nguyễn Văn Long - Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an về việc tổng rà soát tất cả các tổ chức, dự án thiện nguyện liên quan đến dự án “ Nuôi em ” được triển khai trên địa bàn tỉnh, Công an tỉnh Quảng Ngãi đề nghị các đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ quản lý triển khai rà soát và cung cấp tài liệu.

Quảng Ngãi rà soát các tổ chức liên quan dự án 'Nuôi em'. (Ảnh minh họa)

Theo đó, nội dung cung cấp tài liệu gồm: Các đơn vị, tổ chức, đoàn thể, dự án thiện nguyện... có liên quan đến dự án “Nuôi em". Danh sách mã học sinh được hỗ trợ, hóa đơn, chứng từ về việc thu chi sau khi nhận được tiền hỗ trợ và các tài liệu khác liên quan.

Do thời gian gấp, Công an tỉnh Quảng Ngãi đề nghị các đơn vị quan tâm khẩn trương triển khai việc rà soát và gửi kết quả về Công an tỉnh (qua Phòng Cảnh sát Hình sự; địa chỉ: 174 Hùng Vương, phường Nghĩa Lộ, tỉnh Quảng Ngãi. Thông tin liên hệ đồng chí Bùi Văn Anh Vĩ, số điện thoại: 0985.054.189) trong ngày 19/12/2025.

Trước đó, chiều 15/12, tại buổi họp báo thông tin về tình hình, kết quả công tác công an năm 2025; nhiệm vụ, giải pháp năm 2026 do Bộ Công an tổ chức, Đại tá Lê Khắc Sơn - Phó cục trưởng Cục Cảnh sát Hình sự - cho biết đơn vị đã tập trung lực lượng, xác minh dự án "Nuôi em" tại địa bàn 13 tỉnh.

Cục Cảnh sát Hình sự cũng đã chủ động chỉ đạo các phòng nghiệp vụ, công an các tỉnh, thành phố, khẩn trương xác minh, làm rõ việc có hay không hành vi trục lợi dự án thiện nguyện.

Theo tìm hiểu, "Nuôi em” là dự án từ thiện do Hoàng Hoa Trung sáng lập từ năm 2014, với mục tiêu mang đến bữa trưa đủ chất cho học sinh vùng cao. Để tham gia, mỗi "anh chị nuôi" đóng góp 1,45 triệu đồng/năm học.

Trong đó, 1,35 triệu đồng được dùng cho tiền ăn và 100.000 đồng dành cho cơ sở vật chất. Đối tượng thụ hưởng là trẻ mầm non và học sinh từ lớp 1 đến lớp 12 tại các bản vùng cao, vùng sâu chưa được nhà nước hỗ trợ tiền ăn, hoặc thuộc diện được hỗ trợ nhưng mức thấp.