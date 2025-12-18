Từ hai bàn tay trắng, chàng trai trẻ trở thành triệu phú nhờ nuôi con "mắn đẻ"

Bỏ công việc ổn định

Mặc dù còn trẻ tuổi, nhưng ở xã Cam Hồng, tỉnh Quảng Trị, nhắc đến Nguyễn Quang Linh (SN 1994), trú tại thôn 3 Thanh Mỹ, không ai là không biết. Linh là một trong những thanh niên tiêu biểu của địa phương về làm giàu nhờ phát triển kinh tế nông nghiệp.

Đến thăm trang trại nuôi chim cút của Nguyễn Quang Linh mới thấy sự tâm huyết, dám nghĩ dám làm của một thanh niên trẻ.

Trang trại chăn nuôi chim cút của Nguyễn Quang Linh.

Nguyễn Quang Linh tốt nghiệp Trường Đại học Nông Lâm Huế và có công việc ổn định tại một đơn vị nhà nước. Tuy nhiên, chỉ sau một thời gian công tác, Linh đã bất ngờ đưa ra quyết định xin nghỉ việc và trở về quê khởi nghiệp với mô hình nuôi chim cút.

"Công việc có thu nhập ổn định vốn là mơ ước của nhiều bạn trẻ cùng trang lứa, chính vì vậy khi thấy tôi nghỉ việc về làm trang trại, hầu hết người thân và bạn bè đều ngỡ ngàng", Linh cho biết.

Theo Linh, lí do dẫn đến quyết định táo bạo trên xuất phát từ việc gia đình có lợi thế đất vườn rộng, chính vì vậy Linh đã ấp ủ xây dựng mô hình chăn nuôi quy mô. Khi thấy việc nuôi chim cút có tiềm năng, Linh quyết định xin nghỉ việc, theo đuổi niềm đam mê về nông nghiệp của mình.

Qua tìm hiểu, Nguyễn Quang Linh nhận thấy mô hình nuôi chim cút phù hợp với điều kiện kinh tế gia đình và nhu cầu thị trường.

Qua tìm hiểu, nhận thấy đây là mô hình phù hợp với điều kiện kinh tế gia đình và nhu cầu thị trường nên cuối năm 2021, Linh đã mạnh dạn vay mượn 600 triệu đồng để xây dựng chuồng trại, đầu tư hệ thống nuôi và mua lứa chim cút đầu tiên. Linh lựa chọn chim cút vì đây là loài dễ nuôi, vòng đời ngắn, trứng và thịt được thị trường ưa chuộng, phù hợp với định hướng phát triển sản phẩm sạch.

Làm giàu nhờ nuôi chim cút

Những ngày đầu khởi nghiệp, mọi thứ với Linh đều bỡ ngỡ, đầy áp lực và khó khăn. Linh lặn lội đến tận các hộ chăn nuôi có kinh nghiệm trong và ngoài xã để học hỏi, đồng thời tự tìm kiếm thêm thông tin trên mạng về cách xử lý bệnh, kỹ thuật chăm sóc. Có những thời điểm đàn chim bị bệnh, trứng làm ra không tiêu thụ được, Linh từng rơi vào bế tắc.

"Khi bắt tay vào làm thực tế, tôi mới thấy rõ nhiều khó khăn. Thời kỳ đầu tôi gần như mất ăn mất ngủ vì chim bị bệnh, đầu ra chưa ổn định, có thời điểm trứng không tiêu thụ được", Linh nhớ lại.

Có những thời điểm Nguyễn Quang Linh rơi vào bế tắc khi gặp phải nhiều khó khăn, áp lực trong việc chăn nuôi chim cút.

Sau những lần thất bại, Linh rút ra cho mình nhiều kinh nghiệm "xương máu". Theo Linh, nguyên nhân chính dẫn đến thất bại ban đầu là do môi trường chuồng trại và kỹ thuật nuôi chưa phù hợp, vì vậy, Linh đã tập trung cải thiện hệ thống thông gió, điều chỉnh mật độ nuôi, máng ăn, áp dụng quy trình chăn nuôi an toàn sinh học nhằm hạn chế dịch bệnh.

Linh cũng nghiên cứu kỹ về sinh trưởng, chu kỳ đẻ trứng và chế độ dinh dưỡng của chim cút theo từng giai đoạn. Nhờ đó, tỉ lệ hao hụt giảm dần, năng suất trứng ổn định và tăng lên qua từng tháng.

Linh nhấn mạnh, yếu tố quan trọng nhất trong nuôi chim cút là giữ chuồng trại sạch sẽ, thông thoáng và tuân thủ nghiêm ngặt quy trình cho ăn đúng giờ.

"Chim cút từ lúc nuôi đến khi bắt đầu đẻ trứng chỉ khoảng 50 ngày. Thời gian khai thác trứng kéo dài 8-9 tháng phải thay đàn mới để bảo đảm năng suất", Linh chia sẻ.

Từ chăn nuôi nhỏ lẻ ban đầu, đến nay anh Linh đã phát triển trang trại lên quy mô gần 15.000 con chim cút.

Từ chăn nuôi nhỏ lẻ ban đầu, đến nay Linh đã phát triển trang trại lên quy mô gần 15.000 con chim cút, mỗi ngày cung ứng cho thị trường hàng nghìn quả trứng. Sản phẩm được thu gom, đóng gói và phân phối cho các chợ, cửa hàng, đầu mối trong tỉnh.

Khi mô hình vận hành ổn định, Linh đầu tư cải thiện chuồng trại, hướng đến mở rộng quy mô và đa dạng hóa sản phẩm. Thời gian tới, Linh dự định nâng tổng đàn lên khoảng 25.000 con, đăng ký nhãn hiệu trứng cút, từng bước xây dựng chuỗi tiêu thụ ổn định.

Với mô hình nuôi chim cút thương phẩm, mỗi năm trang trại của Linh đạt doanh thu 700-800 triệu đồng. Không chỉ mang lại thu nhập ổn định cho gia đình, mô hình còn tạo việc làm theo thời vụ cho một số lao động địa phương, góp phần cải thiện đời sống người dân.

Khi nói về mô hình làm kinh tế của Nguyễn Quang Linh, bà Trần Thị Ngọc Trâm - Chủ tịch xã Cam Hồng đánh giá cao và khẳng định địa phương sẽ tiếp tục hỗ trợ, tạo điều kiện để Linh cũng như các bạn trẻ phát triển các mô hình nông nghiệp sạch, góp phần thúc đẩy phong trào khởi nghiệp

"Đây là hướng đi tích cực, phù hợp với địa phương. Mô hình của anh Linh không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế mà còn góp phần đa dạng hóa sản phẩm nông nghiệp của xã. Xã sẽ tiếp tục tạo điều kiện tập huấn, hỗ trợ kỹ thuật và kết nối thị trường để các bạn trẻ trong địa phương học hỏi, phát triển những mô hình nông nghiệp sạch, hiện đại, từ đó nâng cao giá trị nông sản địa phương và thúc đẩy phong trào khởi nghiệp bền vững”, Chủ tịch UBND xã Cam Hồng khẳng định.