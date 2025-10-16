Anh nông dân nuôi con "hiền lành, mắn đẻ", nhẹ nhàng đút túi 2 tỷ đồng/năm

Chia sẻ với báo Lao Động , anh Bùi Văn Hải cho biết, cơ duyên đến nghề nuôi ốc nhồi rất tình cờ và có phần bất ngờ.

Vào năm 2003, sau khi tốt nghiệp Khoa Báo chí, Trường Trung cấp Phát thanh - Truyền hình Thanh Hóa, anh công tác tại Đài Phát thanh huyện Thường Xuân (cũ) và làm cộng tác viên cho một số cơ quan báo chí.

Sau khoảng gần 4 năm gắn bó với nghề báo, mặc dù vẫn còn đam mê, nhưng vì điều kiện kinh tế khó khăn, anh đã đi đến quyết định "gác bút", rẽ ngang để vào miền Nam tìm cơ hội lập nghiệp ở miền đất hứa.

Sau khi vào Nam lập nghiệp, anh Hải và người em cùng quê đi làm vệ sĩ. Một thời gian sau, cả hai lại lặn lội ra Hà Nội. Tại đây, cả hai quyết định thành lập công ty vệ sĩ, anh Hải đảm nhiệm chức Phó Giám đốc công ty. Ban đầu công ty mới thành lập, mọi công việc còn bỡ ngỡ, tuy nhiên sau đó ổn định và phát triển.

Những tưởng công ty phát triển, anh Hải sẽ gắn bó với công việc vệ sĩ lâu dài. Thế nhưng, ngã rẽ nghề nghiệp lại một lần nữa đến với anh.

Trong một lần về quê, thấy đồng ruộng trù phú nhưng bà con canh tác không đạt hiệu quả, nhiều diện tích bị bỏ hoang, anh Hải thấy xót xa. Anh nung nấu ý định sẽ "hồi sinh" những vùng đất hoang để mang lại giá trị kinh tế.

Nghĩ là làm, anh bỏ ngang chức Phó giám đốc công ty vệ sĩ, về quê thầu lại hơn 2ha đồng chiêm trũng rồi thử nghiệm trồng mướp hữu cơ, kết hợp ao nuôi cá. Cái duyên làm nông nghiệp đến với anh từ đó.

Theo anh Hải, những ngày đầu khi bắt tay vào trồng mướp, dù năng suất cây trồng tốt nhưng hiệu quả kinh tế không cao. Cho đến khi tình cờ biết và chuyển sang nuôi ốc nhồi, hướng đi mới này thực sự mang lại thành công cho anh.

Anh Hải thành công với mô hình nuôi ốc nhồi. Ảnh: Dân Trí

Nói về con ốc nhồi, anh Hải chia sẻ với báo Dân Trí, năm 2014, trong một lần tình cờ đi ăn ở nhà hàng, anh thấy món ốc nhồi được nhiều thực khách yêu thích, đem lại lợi nhuận cao. Trong khi đó, ốc nhồi tự nhiên ngày càng khan hiếm, nếu nuôi được thì đây sẽ là mặt hàng bán rất chạy. Với suy nghĩ nhạy bén đó, anh Hải quyết định thử sức, đầu tư nuôi ốc nhồi.

Lần đầu thử nghiệm, anh bỏ ra hơn 3 triệu đồng mua ốc nhồi của bà con bắt tự nhiên thả xuống ao nuôi cá của mình. Thế nhưng, ốc chuẩn bị thu hoạch thì bị chết. Suốt thời gian sau đó, anh liên tiếp thất bại, thậm chí là thua lỗ nặng. Không nản lòng, anh đi khắp các trang trại nuôi ốc trong tỉnh để học hỏi thêm kinh nghiệm...

Đến năm 2015, khi cảm thấy vốn kiến thức đã kha khá, anh "dốc túi" cải tạo lại ao, đầu tư nuôi ốc. Đồng thời, anh Hải cùng người em từng làm công ty vệ sĩ liên kết mở công ty chuyên cung cấp ốc thịt và giống. Doanh thu từ con ốc nhồi bước đầu đạt hơn 100 triệu đồng.

"Cho đến tận bây giờ tôi không nghĩ mình có thể vượt qua được thời gian vất vả đó. Có thời điểm thất bại và gần như trắng tay, gia đình bạn bè có can ngăn nhưng vì đã chọn rồi thì tôi quyết tâm làm đến cùng", anh Hải nói.

Ốc nhồi đến kỳ thu hoạch tại trang trại của gia đình anh Bùi Văn Hải. Ảnh: Quách Du/báo Lao Động

Theo anh Hải, ốc nhồi sau khi nuôi khoảng 3 tháng thì có thể thu hoạch. Mùa thu hoạch ốc thịt bắt đầu từ tháng 6-12 Âm lịch, mùa thu hoạch ốc giống bắt đầu từ tháng 4-10 Âm lịch.

Hiện, anh đang liên kết với hàng chục hộ dân ở địa phương, cung cấp con giống và thu mua ốc thịt sau khi người dân thu hoạch. Ốc sau khi thu hoạch được cung cấp cho thị trường tại nhiều tỉnh, thành miền Bắc và miền Trung.

Anh Hải cho biết, mô hình ốc nhồi của anh đạt đỉnh từ năm 2017. Đến nay, anh đang sở hữu trại ốc rộng hơn 2,4ha. Mỗi năm, trang trại cung ứng hơn 10 tấn ốc thịt, với giá 80.000-120.000 đồng/kg và 1-2 triệu con ốc giống, giá bán từ 300-500 đồng/con. Sau khi trừ chi phí, lợi nhuận của trại ốc dao động ở mức 1-2 tỷ đồng/năm. Ngoài ra, công ty anh Hải còn giải quyết công ăn việc làm cho nhiều lao động tại địa phương, với mức lương từ 7-9 triệu đồng/tháng.

Cũng theo anh Hải, ốc nhồi tuy không tốn nhiều công chăm sóc và thức ăn, nhưng có đặc tính ưa môi trường nước sạch. Người nuôi phải nắm được thuộc tính này, thường xuyên tạo môi trường sạch để con ốc sinh trưởng.

Theo đại diện lãnh đạo xã Lưu Vệ, trại nuôi ốc nhồi của anh Hải là một trong những mô hình điển hình trong phát triển kinh tế của địa phương. Hiện nay, anh Hải đã liên kết với hàng chục hộ dân trong việc cung cấp con giống và bao tiêu đầu ra, nhờ đó nhiều gia đình có nguồn thu nhập ổn định, khấm khá hơn.