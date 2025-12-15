Chiều 15/12, tại họp báo Bộ Công an, Đại tá Lê Khắc Sơn, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Hình sự (C02) Bộ Công an trả lời câu hỏi của Báo Điện tử VTC News về kết quả xác minh tính minh bạch của dự án Nuôi em.

Đại tá Lê Khắc Sơn cho biết sau khi có thông tin trên báo chí, dư luận, Bộ Công an đã chỉ đạo công an 13 tỉnh rà soát, kiểm tra.

Trong đó, Cục C02 đã chỉ đạo, phối hợp Phòng PC02 các địa phương xác minh rất khẩn trương, quyết liệt. Cục C02 đang chứng minh có hay không có việc gian lận trong hoạt động tình nguyện này.

Hoàng Hoa Trung là nhà sáng lập dự án "Nuôi em".

Nuôi em là dự án từ thiện do Hoàng Hoa Trung sáng lập từ năm 2014, với mục tiêu mang đến bữa trưa đủ chất cho học sinh vùng cao.

Mỗi nhà hảo tâm có thể nhận nuôi một em nhỏ thông qua khoản đóng góp nhỏ mỗi ngày, giúp các điểm trường duy trì bếp ăn và giảm đáng kể tình trạng học sinh bỏ học.

Từ một nhóm nhỏ, dự án đã phát triển thành hệ sinh thái hỗ trợ trẻ em vùng cao với nhiều hoạt động như xây trường, xây nhà nội trú, cung cấp nước sạch và tủ sách.

Tuy nhiên, tối 6/12, sự việc liên quan đến dự án thiện nguyện Nuôi em bắt đầu bùng nổ trên mạng xã hội khi nhiều tài khoản đăng tải các đoạn tin nhắn, đặt nghi vấn về tính minh bạch tài chính của chương trình.

Một số tài khoản còn phát hiện mã “Nuôi em” của họ trùng với mã của người khác. Bên cạnh đó, việc dự án hoạt động nhiều năm nhưng vẫn nhận quyên góp qua số tài khoản cá nhân của người sáng lập Hoàng Hoa Trung cũng khiến nhiều người tranh cãi.