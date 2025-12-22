Tạm ngưng nhiệm vụ giáo viên có hình thức phạt học sinh chưa phù hợp

Trước đó, theo phản ánh của phụ huynh, giáo viên chủ nhiệm lớp 8/3 đã có một số biện pháp quản lý học sinh chưa phù hợp, như yêu cầu tất cả học sinh trong lớp phải đi ngủ vào lúc 21 giờ hàng ngày và thức dậy lúc 5 giờ sáng.

Lớp trưởng được giao nhiệm vụ điểm danh học sinh của lớp vào mỗi buổi sáng thông qua group tin nhắn của lớp.

Ngoài ra, học sinh chưa ngoan, nộp bài trễ, vi phạm nội quy của nhà trường... phải nộp phạt từ 10.000 - 100.000 đồng/lần vi phạm; học sinh bị phạt đứng trong suốt tiết học vì chưa tập trung học.

Ông Dương Tấn Phước, Hiệu trưởng Trường THCS Trần Văn Đang cho biết, nhà trường đã làm việc với giáo viên chủ nhiệm và phụ huynh học sinh lớp 8/3. Theo đó, những điều giáo viên làm xuất phát từ mong muốn rèn học sinh vào nề nếp để các em giữ gìn được sức khỏe, bảo đảm việc học hành thuận lợi, đạt hiệu quả, tuy nhiên cách làm chưa phù hợp.

Trường đã yêu cầu ban cán sự lớp 8/3 trả lại tất cả số tiền học sinh nộp phạt thu trước đó.

Hiện nay, học sinh các lớp đang trong quá trình ôn tập, chuẩn bị cho kỳ kiểm tra cuối học kỳ 1. Vì vậy, việc đảm bảo tâm lý cho các em là rất quan trọng.

Vào đầu học kỳ 2 năm học 2025-2026, nhà trường sẽ bố trí giáo viên chủ nhiệm mới cho lớp 8/3 theo đúng nguyện vọng của học sinh và phụ huynh trong lớp, đồng thời lấy ý kiến để có hướng xử lý đối với thầy Đ..