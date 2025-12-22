Công an TPHCM bắt "Được Đất Bắc"

Ngày 22-12, Công an TPHCM cho biết đã khởi tố, ra lệnh bắt để tạm giam Hồ Thành Được (biệt danh là Được Đất Bắc; SN 1991, quê Đồng Tháp) cùng 19 người khác về tội "Cưỡng đoạt tài sản".

Triển khai các biện pháp nghiệp vụ nêu trên kết hợp với công tác điều tra cơ bản, nắm tình hình trên không gian mạng; Công an TPHCM phát hiện dấu hiệu hoạt động cưỡng đoạt tài sản dưới hình thức đòi nợ thuê, núp bóng Công ty mua bán nợ Đất Bắc, Công ty TNHH dịch vụ Bảo vệ - Vệ sĩ - Mua bán nợ 620 và Công ty TNHH mua bán nợ Bắc Nam.

Công an TPHCM bắt giữ Hồ Thành Được

Các công ty này do đối tượng Hồ Thành Được cầm đầu. Từ báo cáo của Phòng Cảnh sát hình sự, Giám đốc Công an TPHCM đã chỉ đạo xác lập chuyên án nhằm huy động lực lượng, phương tiện; triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, đấu tranh triệt xóa trong thời gian sớm nhất.

Các đối tượng trong vụ án trong vụ án

Hồ Thành Được đã chỉ đạo các đối tượng “đàn em” thành lập 3 pháp nhân gồm: Công ty TNHH mua bán nợ Bắc Nam (trụ sở phường An Hội Tây, TPHCM) do Võ Thanh Hải đứng tên đại diện pháp luật; Công ty TNHH dịch vụ Bảo vệ - Vệ sĩ - Mua bán nợ 620 (phường Thới An) do Nguyễn Hoàng Tiến đứng tên đại diện pháp luật) và Công ty TNHH mua bán nợ Đất Bắc (phường An Phú Đông) do Chu Đình Hợp đứng tên đại diện pháp luật.

Tang vật vụ án

Các công ty trên đều tổ chức bộ phận “thu hồi nợ”, tuyển nhân viên tham gia hoạt động đòi nợ trái pháp luật.

Thông qua 3 pháp nhân nêu trên, Hồ Thành Được đã chỉ đạo “đàn em” ký các hợp đồng “giả cách” mua bán nợ với các cá nhân có các khoản nợ khó đòi (thực chất là hợp thức hoá, che giấu hành vi đòi nợ thuê); thoả thuận phải chi trả cho băng nhóm của Hồ Thành Được từ 10% đến 50% tổng số tiền nợ thu hồi được.

Clip Hồ Thành Được đăng trên mạng xã hội

Sau khi ký hợp đồng mua bán nợ, Hồ Thành Được chỉ đạo nhóm nhân viên mặc đồng phục, sử dụng xe ô tô có dán logo của công ty mua bán nợ; liên tục nhiều lần đến nhà của con nợ la lối lớn tiếng, áp đảo tinh thần và làm ảnh hưởng đến cuộc sống của các con nợ cho đến khi đòi được tiền.

Đồng thời, một số nhân viên trong nhóm được phân công quay lại toàn bộ quá trình đòi nợ; cắt ghép, chỉnh sửa thành các clip ngắn đăng tải lên các tài khoản mạng xã hội của đối tượng Hồ Thành Được (thu hút hàng trăm ngàn lượt xem, bình luận) vừa để bôi xấu con nợ, gây áp lực buộc phải trả nợ theo yêu cầu của các đối tượng.

CLIP Công an TPHCM bắt Hồ Thành Được và đồng phạm

Hành vi này vừa “khuếch trương” thanh thế, quảng bá hình ảnh để tìm kiếm thêm khách hàng ký hợp đồng đòi nợ thuê.

Đáng chú ý, trong một số vụ việc, các đối tượng còn sử dụng thủ đoạn thường xuyên nhắn tin, gọi điện khủng bố hoặc gửi thông báo nợ đến nơi làm việc của người thân nạn nhân để yêu cầu trả nợ thay.

Sau khi xác định vai trò của nhóm Được, Ban Chuyên án đã triển khai lực lượng, phương tiện nghiệp vụ đồng loạt triệu tập, bắt giữ nhiều đối tượng.

Đồng thời, Công an TPHCM khám xét khẩn cấp 6 địa điểm là trụ sở 3 công ty và nhà riêng của các đối tượng; thu giữ 478 hợp đồng mua bán nợ, 6 xe ô tô cùng nhiều điện thoại, máy tính chứa dữ liệu điện tử và các vật chứng khác có liên quan.

Căn cứ kết quả điều tra ban đầu, Ban Chuyên án đã làm rõ 3 vụ cưỡng đoạt tài sản mà băng nhóm do đối tượng Hồ Thành Được cầm đầu thực hiện với tổng số tiền chiếm đoạt hơn 1 tỉ đồng.

Hiện nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM tiếp tục điều tra mở rộng vụ án; khẩn trương điều tra làm rõ 478 hợp đồng mua bán nợ đã thu giữ được trong quá trình khám xét khẩn cấp chỗ ở, nơi làm việc của các đối tượng.

Đồng thời, Công an TPHCM làm rõ các dữ liệu điện tử và dữ liệu ngân hàng để làm rõ quy mô, tính chất của toàn bộ băng nhóm “Cưỡng đoạt tài sản” do đối tượng Hồ Thanh Được cầm đầu; phân hoá vị trí, vai trò của các đối tượng có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.