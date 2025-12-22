Quá nhanh: Bộ Công an và tỉnh Lâm Đồng bàn giao nhà cho người dân vùng lũ chỉ sau 18 ngày thi công

Theo thông tin từ Bộ Công an, gia đình chị Nguyễn Thị Hương Lan bị lũ cuốn trôi gần như toàn bộ nhà cửa và tài sản, tổng thiệt hại ước tính hơn 7 tỷ đồng. Trước hoàn cảnh đó, Bộ Công an, UBND tỉnh Lâm Đồng và chính quyền địa phương đã quyết định hỗ trợ kinh phí hơn 200 triệu đồng để sửa chữa, xây mới nhà ở, tạo điều kiện cho gia đình sớm ổn định đời sống.

Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an và Tỉnh ủy, UBND tỉnh Lâm Đồng, lực lượng Công an tỉnh Lâm Đồng đã chủ động triển khai Chiến dịch Quang Trung, tập trung cao độ cho nhiệm vụ hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai. Căn nhà của gia đình chị Nguyễn Thị Hương Lan được khởi công vào ngày 02/12/2025, với yêu cầu rút ngắn tối đa thời gian thi công, bảo đảm tiến độ, chất lượng và an toàn công trình.

Sau 18 ngày thi công, căn nhà được hoàn thiện với kết cấu kiên cố, đáp ứng yêu cầu sinh hoạt, bảo đảm an toàn trước các điều kiện thời tiết bất lợi. Đây là căn nhà đầu tiên được hoàn thành trong 43 căn nhà bị đổ sập hoàn toàn được hỗ trợ xây dựng mới trên địa bàn tỉnh.

Đại tá Nay Gia Phú, Phó Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng cùng chính quyền địa phương trao chìa khoá cho gia đình chị Nguyễn Thị Hương Lan

Xúc động trong ngày nhận nhà mới, đại diện gia đình, chị Nguyễn Thị Hương Lan bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước sự quan tâm, giúp đỡ kịp thời của Bộ Công an, UBND tỉnh, Công an tỉnh Lâm Đồng và các lực lượng tham gia Chiến dịch. “Nếu không có sự hỗ trợ này, gia đình tôi không biết bao giờ mới có thể dựng lại được ngôi nhà sau thiên tai. Đây là nguồn động viên to lớn cho gia đình và cùng là động lực để gia đình vượt qua khó khăn, làm lại từ đầu”, chị Lan chia sẻ.

Đại tá Nay Gia Phú, Phó Giám đốc Công an tỉnh thừa uỷ quyền của Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an và Giám đốc Công an tỉnh trao quà cho gia đình chị Nguyễn Thị Hương Lan

Việc khánh thành căn nhà đầu tiên có ý nghĩa quan trọng, không chỉ góp phần giúp gia đình chị Lan sớm ổn định cuộc sống, mà còn tạo niềm tin, động lực để các hộ dân khác bị ảnh hưởng bởi thiên tai trên địa bàn tỉnh yên tâm khắc phục khó khăn. Qua đó, khẳng định hiệu quả triển khai Chiến dịch Quang Trung, hướng tới mục tiêu bảo đảm chỗ ở cho người dân vùng thiên tai, từng bước khắc phục hậu quả, ổn định an sinh xã hội.

Các đơn vị chụp hình lưu niệm cùng gia đình chị Lan

Hiện nay, Công an tỉnh Lâm Đồng được UBND tỉnh giao chủ trì hỗ trợ xây dựng mới 27/43 căn nhà. Để bảo đảm tiến độ theo kế hoạch, Công an tỉnh tiếp tục phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan, huy động lực lượng, phương tiện, tổ chức thi công đồng bộ, đẩy nhanh tiến độ gắn với bảo đảm chất lượng công trình, phấn đấu hoàn thành toàn bộ kế hoạch hỗ trợ nhà ở theo đúng mục tiêu, yêu cầu đề ra, góp phần ổn định đời sống nhân dân trên địa bàn.