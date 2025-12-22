Vụ ném ớt bột, cướp túi xách 1,5 tỷ đồng: Bắt Trần Ngọc Mộng và nhiều người khác

Chiều tối 21/12, liên quan đến vụ nhóm đối tượng dàn cảnh mua bán đá thiên thạch, cướp túi xách 1,5 tỷ đồng xảy ra tại khu phố Vĩnh Phú, phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk, Đại tá Võ Duy Tuấn, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, cảnh sát đã bắt giữ đối tượng Lê Quyên Bình (SN 1988) khi đối tượng này vừa trốn về nhà tại ấp Thạnh Hòa xã Bình Hòa, tỉnh An Giang.

Hai trong số các đối tượng trong nhóm cướp này là Trần Ngọc Mộng (SN 1983, trú khu phố Uất Lâm, phường Hòa Hiệp, tỉnh Đắk Lắk) và Kha Minh Cường (SN 1993, trú ấp Thị Tứ, xã Tân Hòa, TP. Cần Thơ) - đối tượng trực tiếp thực hiện hành vi ném ớt bột cướp túi xách 1,5 tỷ đồng cũng đã đến Cơ quan CSĐT đầu thú.

Hiện, cơ quan CSĐT đã truy thu 570 triệu đồng là tang vật trong vụ Cướp tài sản, Đại tá Võ Duy Tuấn cho biết thêm.

Các đối tượng tại cơ quan công an (Ảnh: Công an Đắk Lắk).

Trước đó, ngày 13/12, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk tiếp nhận tin báo tố giác tội phạm Cướp tài sản xảy ra tại khu phố Vĩnh Phú.

Tại đây, nhóm đối tượng dàn cảnh việc mua bán đá Thiên Thạch và dùng bột ớt thủ sẵn ném vào mặt bị hại, cướp túi xách có số tiền 1,5 tỷ đồng rồi lên xe ô tô tẩu thoát.

Khẩn trương vào cuộc xác minh truy lùng, chưa đầy 24 giờ sau, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk đã phát hiện, bắt giữ Trương Tiểu Điền ( SN 1999, trú tại xã Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau).

Ngày 14/12, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk đã ra quyết định khởi tố vụ án Cướp tài sản và tập trung lực lượng điều tra truy xét. Quá trình điều tra xác minh, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk xác định 7 đối tượng liên quan và đã ra các quyết định truy tìm.

Đến nay, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk đã bắt, vận động đầu thú 4 đối tượng liên quan trong vụ án.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk kêu gọi 3 đối tượng còn lại, gồm: Phan Văn Tân ( SN 1987, trú ấp Ngã Cạy, xã Xà Phiên, TP Cần Thơ) ; Phạm Hoài Thưng (SN 1995 trú Tổ 5, khu phố Tân Phát, phường Mỹ Tho, tỉnh Đồng Tháp); Trần Hoài Thanh (SN1994, trú Tổ số 4, ấp Định Nhơn, xã Đồng Khởi, tỉnh Vĩnh Long) nhanh chóng đến Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Đắk Lắk, địa chỉ 457 Lê Duẩn, phường Bình Kiến, tỉnh Đắk Lắk, gặp Điều tra viên Nguyễn Ngọc Lân, số điện thoại 0914221685 hoặc Cơ quan Công an nơi gần nhất để trình diện, hợp tác điều tra nhằm hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật.

Ai biết thông tin các đối tượng trên, đề nghị cung cấp hoặc báo ngay cho Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk. Trường hợp bao che, chứa chấp sẽ bị xử lý nghiêm.