Vì sao cổ phiếu liên quan đến Shark Hưng bị bán tháo?

Kết phiên ngày 22-12, thị trường chứng khoán diễn biến thăng hoa khi nhiều nhóm ngành và cổ phiếu trụ cột đồng loạt tăng mạnh. VN-Index tăng hơn 46 điểm, lên 1.751 điểm. Nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn VN30 tăng đến 52 điểm, đạt 1.985 điểm.

Trái ngược với xu hướng chung của thị trường, cổ phiếu CRE của Công ty CP Bất động sản Thế Kỷ (Cen Land) - nơi ông Phạm Thanh Hưng (Shark Hưng) đảm nhiệm vị trí Phó Chủ tịch HĐQT, lại bị bán mạnh trong phiên.

CRE đang ở mức 8.310 đồng/cổ phiếu, giảm 6,52% và có thời điểm chạm giá sàn trong phiên. Thanh khoản đạt 1,7 triệu đơn vị, gấp hơn 5 lần các phiên liền trước. So với đầu tháng 12-2025, cổ phiếu này đã mất hơn 14% giá trị.

Diễn biến tiêu cực của cổ phiếu CRE xuất hiện trong bối cảnh trên mạng xã hội gần đây lan truyền hình ảnh liên quan đến việc lực lượng chức năng xuất hiện tại một địa điểm gắn biển Hyra Holdings, đồng thời tên Shark Hưng cũng bị nhắc tới.

Hyra Holdings được thành lập năm 2021, tập trung phát triển các dự án công nghệ, đặc biệt trong lĩnh vực AI và blockchain. Tại Đại hội đồng cổ đông năm 2025, Hyra Holdings thông báo bổ nhiệm ông Nguyễn Thanh Hưng làm Thành viên HĐQT độc lập.

Giai đoạn 2026 - 2030, Hyra Holdings đặt mục tiêu phát triển 9 sản phẩm công nghệ trọng điểm và mở rộng sang hơn 30 thị trường quốc tế. Xa hơn, Hyra Network dự kiến tiến hành IPO trong giai đoạn 2030 - 2035, với tham vọng đạt giá trị vốn hóa hàng tỉ USD.

Tâm lý thận trọng của nhà đầu tư còn chịu tác động từ những vụ việc trước đó liên quan đến lĩnh vực tiền ảo.

Cụ thể, ông Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình), Chủ tịch NextTech, đã bị khởi tố, bắt tạm giam trong vụ án liên quan đến dự án tiền số Antex.

Về Cen Land, trước đó doanh nghiệp công bố kết quả kinh doanh khởi sắc. Lũy kế 9 tháng đầu năm 2025, Cen Land ghi nhận doanh thu 838 tỉ đồng, giảm 27% so với cùng kỳ, song lợi nhuận sau thuế đạt 63 tỉ đồng, tăng mạnh 103% do tối ưu chi phí.

Giữa tháng 10-2025, Cen Land thông báo đã hoàn tất nghĩa vụ thanh toán gốc và lãi trái phiếu đến hạn mã CRE202001. Lô CRE202001 phát hành vào ngày 31-12-2020, kỳ hạn ban đầu 3 năm, tương ứng đáo hạn ngày 31-12-2023; giá trị phát hành 450 tỉ đồng.

Tại Cenland, ông Hưng đang sở hữu trực tiếp 15,6 triệu cổ phần, tương ứng tỉ lệ 3,36%.