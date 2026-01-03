Thiếu nữ tử vong với vết thương trên cổ: Nạn nhân là học sinh cấp II

Liên quan vụ phát hiện thi thể thiếu nữ với vết thương trên cổ, ngày 3-1, lãnh đạo UBND xã Cái Đôi Vàm, tỉnh Cà Mau cho biết nạn nhân được xác định là V.T.M.K - SN 2013, ngụ xã Phú Tân.

"K. là học sinh lớp 7 của một trường THCS trên địa bàn xã Phú Tân. Sau khi khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, cơ quan chức năng đã bàn giao thi thể nữ sinh cho gia đình lo hậu sự" – lãnh đạo UBND xã Cái Đôi Vàm thông tin.

Thi thể nữ sinh K. được phát hiện trong vuông tôm ở Cà Mau

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, sáng 2-1, Công an xã Cái Đôi Vàm tiếp nhận tin báo về một trường hợp tử vong tại ấp 8. Nạn nhân là một thiếu nữ, mặc áo thun màu xám trắng, áo khoác màu xám tro.

Trên vùng cổ nạn nhân có vết thương nghi do vật sắc gây ra. Nạn nhân có dấu hiệu bị sát hại rồi ném xuống vuông nuôi trồng thủy sản của người dân sát tuyến giao thông.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, công an đã có mặt bảo vệ hiện trường, thu thập thông tin phục vụ quá trình điều tra.