CGV Việt Nam nói gì sau khi bị tố thiếu trách nhiệm vụ đe doạ đánh người trong rạp Hà Nội?

Liên quan đến phản ánh về vụ việc một nam khán giả có hành vi xúc phạm, đe doạ người già và trẻ vị thành niên ngay trong phòng chiếu tại CGV Mac Plaza (Machinco) (số 10 Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội) nhưng chưa được xử lý một cách thoả đáng, đại diện CGV Cinemas Việt Nam đã có phản hồi chính thức với phóng viên về quá trình tiếp nhận thông tin và hướng xử lý sự việc.

Bài đăng được chia sẻ nhiều trên mạng xã hội

Theo đó, Đại diện CGV Việt Nam cho biết “ Chiều ngày 1/1/2026, tại rạp CGV Mac Plaza (Machinco) - Hà Nội, ngay sau khi tiếp nhận thông tin phản ánh về việc xảy ra tranh cãi giữa các khách hàng trong phòng chiếu, nhân viên và quản lý rạp đã có mặt kịp thời để kiểm tra tình hình, hỗ trợ ổn định không gian phòng chiếu và trao đổi trực tiếp với các khách hàng liên quan nhằm làm rõ sự việc và đảm bảo trải nghiệm chung của các khách hàng khác trong suất chiếu” .

Phía CGV Việt Nam cũng thông tin thêm, tại thời điểm đó, ban quản lý rạp đã chủ động mời gia đình bốn khách hàng trực tiếp bị ảnh hưởng chuyển xuống một hàng ghế khác, đồng thời gửi lời xin lỗi tới các khách hàng xung quanh.

“Các khách hàng có tranh chấp bày tỏ mong muốn tiếp tục xem phim và không yêu cầu dừng suất chiếu hay can thiệp sâu hơn. Trong suốt thời gian còn lại của suất chiếu, nhân viên rạp tiếp tục theo dõi tình hình qua hệ thống camera và không ghi nhận thêm diễn biến bất thường” đại diện CGV Việt Nam thông tin.

Sau khi suất chiếu kết thúc, quản lý rạp được cho là đã trực tiếp gặp gỡ và hỏi thăm gia đình bốn khách hàng bị ảnh hưởng để lắng nghe ý kiến. Theo CGV Việt Nam, tại buổi trao đổi này, các khách hàng chia sẻ không có nhu cầu trình báo cơ quan chức năng và rời rạp sau đó.

Đại diện CGV Việt Nam nhấn mạnh: “Là đơn vị cung cấp dịch vụ, CGV luôn đặt ưu tiên cao nhất vào việc xây dựng môi trường xem phim an toàn, văn minh và tôn trọng lẫn nhau. Hiện tại, CGV đang nghiêm túc rà soát lại toàn bộ quy trình xử lý tình huống, đồng thời chủ động liên hệ lại với các khách hàng liên quan để tiếp tục lắng nghe và có hướng hỗ trợ phù hợp” .

Liên quan đến việc trích xuất dữ liệu camera, CGV Việt Nam cho biết đơn vị thực hiện đúng quy định pháp luật về bảo mật thông tin và “chỉ cung cấp dữ liệu khi có yêu cầu chính thức từ cơ quan chức năng có thẩm quyền” . Trong trường hợp các khách hàng trực tiếp bị ảnh hưởng mong muốn phản ánh hoặc tố cáo sự việc, CGV Việt Nam khẳng định sẵn sàng phối hợp đầy đủ với cơ quan chức năng để hỗ trợ xác minh, xử lý theo quy định.

Như đã thông tin, trước đó, một bài đăng trên mạng xã hội của tài khoản Facebook Nguyen Duong Anh Hoang đã thu hút sự chú ý khi phản ánh vụ việc một nam khán giả có hành vi xúc phạm, đe doạ người già và trẻ vị thành niên ngay trong phòng chiếu tại CGV Mac Plaza, suất chiếu lúc 15h45 ngày 01/01/2026, bộ phim Ai Thương Ai Mến .

Theo chia sẻ của anh Hoàng, nam khán giả này không chỉ lớn tiếng xúc phạm mà còn có những hành động mang tính hăm doạ, khiến gia đình gồm một người bà lớn tuổi, một người mẹ và hai bé gái rơi vào trạng thái hoảng sợ. Anh Hoàng cho biết mình đã nhiều lần tìm quản lý rạp hỗ trợ nhưng cho rằng việc xử lý chưa thực sự thỏa đáng.

Cụ thể, nam khán giả có lời nói, hành động mang tính đe doạ như giơ ngón tay thô tục, giật điện thoại của trẻ nhỏ, đạp vào ghế phía trước, đứng bật dậy và giơ nắm đấm... khiến anh Hoàng phải rời phòng chiếu để tìm quản lý rạp hỗ trợ. Tuy nhiên, khi quản lý xuất hiện, nam khán giả trên đã thay đổi thái độ, không còn to tiếng và xin được tiếp tục xem phim. Phía quản lý cho rằng không trực tiếp chứng kiến hành vi chửi bới nên “không có căn cứ xử lý”.

Dù anh Hoàng đề nghị làm việc riêng với người gây rối, phía quản lý rạp chỉ cam kết sẽ trao đổi sau giờ chiếu. Giữa phim, nam khán giả này rời khỏi rạp mà không có bất kỳ lời xin lỗi nào. Đến cuối suất chiếu, khi quản lý quay lại phòng, phía rạp cho biết không nắm được việc người này đã bỏ về. Đại diện rạp tiếp tục giải thích rằng hệ thống camera chỉ có hình ảnh, không có âm thanh, nên không đủ cơ sở xác định nội dung lời nói xúc phạm.

CGV cũng cho biết chỉ có thể xử lý sâu hơn nếu có sự vào cuộc của cơ quan chức năng.

"Mình tiếp tục gọi lên tổng đài hotline của CGV và thậm chí còn TỆ HƠN nữa, là CGV tổng lại đẩy trách nhiệm về cụm rạp Mac Plaza, thậm chí còn yêu cầu mình để lại thông tin cá nhân với lí do cần đối chiếu và báo lại do đây chỉ là thông tin 1 chiều, rạp không có quyền xử lí khách hàng (mặc dù khách hàng vi phạm năng nề cả về quy định và đạo đức), và tệ hại hơn là đầu dây hotline nói "Rạp không thể làm gì vì sự việc này chưa có hậu quả"." - bài đăng của anh Hoàng chia sẻ.

Trao đổi với phóng viên, anh Nguyễn Dương Anh Hoàng khẳng định những nội dung mình đăng tải là sự thật và sẵn sàng chịu trách nhiệm. “Điều tôi muốn không phải là làm mọi chuyện trở nên nghiêm trọng hay cần pháp luật can thiệp nặng nề. Tôi chỉ cần CGV có một động thái rất đơn giản. Nếu họ có thông tin khách hàng đó, chỉ cần gọi điện cho người này ngay trước mặt gia đình bị tổn thương. Tôi chỉ cần như vậy thôi” , anh Hoàng chia sẻ.