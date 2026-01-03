Một thi thể trong xe khách cháy trơ khung trên cao tốc ở Nghệ An

Hiện trường vụ cháy xe khách trên cao tốc. (Ảnh: Đặng Trang)

Khoảng 23h40 ngày 2/1, một vụ cháy ô tô khách xảy ra trên tuyến cao tốc Bắc - Nam, đoạn gần nút giao Nghi Phương (xã Thần Lĩnh, Nghệ An).

Thông tin ban đầu, xe khách xuất phát từ Hà Tĩnh, lưu thông theo hướng Nam - Bắc, khi đến xã Thần Lĩnh thì bốc cháy dữ dội, ngọn lửa bao trùm chiếc xe.

Phát hiện sự việc, tài xế cho xe dừng lại, mở cửa cùng hành khách thoát ra ngoài.

Lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường.

Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Nghệ An điều xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường.

Sau khoảng một tiếng, đám cháy được khống chế, nhưng xe khách bị cháy rụi.

Kiểm tra bên trong xe, lực lượng chức năng phát hiện thi thể một nam hành khách.

Xe khách bị cháy trơ khung.

Sự cố khiến cao tốc ùn tắc kéo dài 2-3 tiếng, các phương tiện được phân luồng ra Quốc lộ 1A tại nút giao Nghi Phương.

Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.