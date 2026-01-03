Bắt Bùi Thị Hồng Thu

Trước đó, vào tối 30/12, Công an xã Sóc Sơn đã tiến hành kiểm tra các đối tượng Nguyễn Tiến Mạnh (SN 1988; trú tại xã Trung Giã, TP Hà Nội), Nguyễn Văn Dậu (SN 1981; trú tại xã Sóc Sơn, TP Hà Nội), Bùi Thị Hồng Thu (SN 1969; trú tại xã Sóc Sơn, TP Hà Nội), Nguyễn Văn Huân (SN 1976, trú tại xã Xuân Lãng, tỉnh Phú Thọ).

Các đối tượng bị bắt giữ (Ảnh: Công an Hà Nội).

Quá trình kiểm tra, cơ quan Công an thu giữ 10 hộp pháo tại nhà của Nguyễn Tiến Mạnh. Kết quả giám định số tang vật thu giữ là pháo hoa nổ có tổng khối lượng 26 kg.

Căn cứ vào tài liệu thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an thành phố đã tạm giữ hình sự 4 đối tượng trên về hành vi buôn bán, tàng trữ hàng cấm.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đang củng cố hồ sơ, xử lý các đối tượng theo quy định.