Người phụ nữ bỏ quên gần 40 triệu đồng ở cây ATM ngày cuối năm

Ngày 1-1, Công an phường Đông Quang, tỉnh Thanh Hóa vừa phối hợp trao trả lại số tiền gần 40 triệu đồng cho chị Lê Thị Hợp (SN 1989; ngụ xã Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa) bỏ quên tại cây ATM và được 1 thanh niên nhặt được mang tới công an trình báo.

Đại diện Công an phường Đông Quang và anh Trần Văn An trao trả lại số tiền cho chị Lê Thị Hợp bỏ quên ở cây rút tiền ATM chiều 31-12. Ảnh: Công an Thanh Hóa

Trước đó, khoảng 17 giờ ngày 31-12-2025, tại cây ATM của Ngân hàng MB Bank trên đường Trần Phú (phường Hạc Thành) anh Trần Văn An (SN 1997; ngụ phố Tân Sơn, phường Đông Quang) trong lúc đến giao dịch tại cây ATM đã nhặt được số tiền lớn gồm 59 tờ tiền mệnh giá 500.000 đồng và 100 tờ tiền mệnh giá 100.000 đồng, tổng trị giá 39.500.000 đồng.

Ngay sau khi nhặt được số tiền trên, anh Trần Văn An đã mang đến Công an phường Đông Quang giao nộp, nhờ lực lượng công an tìm người đánh rơi để trả lại.

Công an phường Đông Quang đã nhanh chóng phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành trích xuất camera khu vực cây ATM và rà soát các lượt giao dịch trước đó, đồng thời đăng tải thông tin trên các trang mạng xã hội để tìm chủ sở hữu số tiền.

Chị Lê Thị Hợp cho biết khi công an gọi điện chị mới biết mình đã bỏ quên số tiền lớn

Chỉ trong thời gian ngắn, Công an phường Đông Quang đã xác định được người đánh rơi tài sản là chị Lê Thị Hợp và phối hợp trao trả lại số tiền theo đúng quy định của pháp luật.

Nhận lại số tiền, chị Hợp chia sẻ, chiều 31-12, chị đến cây ATM để nạp 40 triệu đồng vào tài khoản. Do thao tác chưa đúng, máy không nhận tiền và trả lại 1 tờ 500.000 đồng. Nghĩ rằng giao dịch không thành công nên chị cầm tờ tiền đó ra về và bỏ quên 39,500 triệu đồng.

Chỉ đến khi được công an liên hệ, chị mới biết mình đã bỏ quên số tiền trên. Vui mừng khi nhận lại số tiền, chị Hợp đã gửi lời cảm ơn chân thành tới lực lượng công an và anh Trần Văn An, người đã nhặt được số tiền trên.