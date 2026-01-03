Rút tiết kiệm "tất tay" 50 chỉ vàng lúc đỉnh, người phụ nữ ở Hà Nội nhận cái kết bất ngờ sau hơn 2 tháng

Thời gian qua, hình ảnh người dân xếp hàng đi mua vàng đã trở thành quen thuộc. Dù giá kim loại quý tăng sốc hay giảm mạnh, nhiều người vẫn sẵn sàng dậy sớm, xếp hàng, lấy số giao dịch.

Đầu năm mới, bà Vũ Thị Hà (ở phường Xuân Phương, Hà Nội) tiếp tục xếp hàng tại cửa hàng vàng lớn trên phố Cầu Giấy để chờ mua thêm. Kể trên báo Lao Động , bà Hà chia sẻ bản thân đã mua tích trữ được hơn 10 cây vàng từ cách đây mấy tháng, lúc giá khoảng 112 triệu đồng/lượng. Có thời điểm, bà Hà mua vàng chỉ hơn 90 triệu đồng/lượng.

Người dân đi xếp hàng mua vàng sáng 2/1. (Ảnh: Báo Dân Việt)

Chị Nguyễn Hồng Minh (ở Hà Đông, Hà Nội) thì tiết lộ cứ tích góp được bao nhiêu sẽ dành chút ít để đi mua vàng. Ngày đầu năm mới, chị Minh dự định mua 0,5 chỉ vàng coi như lộc đầu năm.

Trước đó, sáng 31/12, bà P. (ở phường Gia Định, TP.HCM) cũng dậy sớm như thường lệ để đi xếp hàng mua vàng tích lũy vì tin rằng giá vàng sẽ còn tăng trong thời gian tới. Chia sẻ với báo VietNamNet, bà P. cho biết 1 tháng qua, bà đều đặn mua mỗi ngày 1 chỉ vàng và hiện đã có trong tay 3 lượng vàng nhẫn.

Còn anh Nguyễn Văn Hoàng (45 tuổi, ở phường Hai Bà Trưng, Hà Nội) thì bắt đầu mua vàng từ lúc giá 88 triệu đồng/lượng. Thời điểm giá vàng lên mức 158,5 triệu đồng/lượng, anh vẫn tiếp tục mua vào. Anh Hoàng chọn mua vàng tích lũy, coi như để dành, mỗi lần chỉ mua vài chỉ, không dồn tiền, trong vài năm tới, anh mới dùng tới khoản nhàn rỗi này.

Kể với báo Tiền Phong, anh Hoàng nói thỉnh thoảng vàng biến động, đặc biệt là khi giá giảm sâu, anh cũng hoang mang, song với người đàn ông, vàng vẫn là nơi trú ẩn an toàn.

Với nhiều người, vàng vẫn là nơi trú ẩn an toàn. (Ảnh: Báo Thanh Niên)

"Đau đầu" vì "đu đỉnh"

Khác với bà Hà, chị Minh, anh Hoàng chọn vàng làm tài sản tích lũy và tin tưởng sẽ có lời trong dài hạn, chị Hà Thanh Lan (36 tuổi, ở Nam Từ Liêm) kỳ vọng lướt sóng sinh lời nhanh thì nay lại đang rơi vào cảnh đau đầu.

Chia sẻ trên báo Tiền Phong , chị Lan cho hay, cuối tháng 10/2025, giá vàng lên cao. Nghe mọi người phỏng đoán rằng giá kim loại quý này có thể sẽ lên tới 200 triệu đồng/lượng, người phụ nữ sốt ruột nên đã rút hết sổ tiết kiệm, vay thêm tiền của mẹ chồng để mua 5 lượng vàng giá chợ đen 172 triệu đồng/lượng, với mong muốn cuối năm sẽ có một khoản lời kha khá.

Thế nhưng, sau khi chị Lan mua xong thì giá vàng giảm sâu. Mỗi ngày xem giá vàng rồi nhẩm số tiền đang lỗ, người phụ nữ lại nóng ruột, vợ chồng lục đục.

Giá vàng hôm nay. (Ảnh: Bảo Tín Minh Châu)

18 giờ chiều ngày 2/1, giá vàng nhẫn tại Bảo Tín Minh Châu đang niêm yết ở mức 15.200.000 - 15.500.000 đồng/chỉ (mua vào - bán ra); Giá vàng nhẫn tại Doji thấp hơn một chút, ở mức: 14.900.000 - 15.200.000 đồng/chỉ (mua vào - bán ra); Trong khi đó, giá vàng miếng SJC hiện ở mức: 150.800.000 - 152.800.000 đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Tổng hợp