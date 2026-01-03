eMagazine
Genz Area
ShowLive
GÓP Ý GIAO DIỆN MỚI
TRANG CHỦ
Star
Ciné
Musik
Beauty & Fashion
Đời sống
Money-Z
Ăn - Quẩy - Đi
Xã hội
Sức khỏe
Tek-life
Học đường
Xem Mua Luôn
Video
Đời sống
Nhân vật
Xem-Ăn-Chơi
House n Home
Xem mua luôn
Thời trang
Đẹp
Mommy mua di
Sport
Bóng đá
Hậu trường
Pickleball
Esports
Musik
Âu-Mỹ
Châu Á
Việt Nam
Hip-hop neva die
Ciné
Phim chiếu rạp
Phim Việt Nam
Series truyền hình
Hoa ngữ - Hàn Quốc
Tek-Life
Metaverse
How-To
Wow
2-Mall
Star
Sao Việt
Hội bạn thân showbiz
TV Show
Xã hội
Pháp luật
Nóng trên mạng
Sống xanh
Học đường
Nhân vật
Du học
Bản tin 46'
Thế giới đó đây
Chùm ảnh
Khám phá
Dị
Sức khỏe
Tin tức
Dinh dưỡng
Khỏe đẹp
Giới tính
Các bệnh
Nhóm chủ đề
Tải app
iOS
Android
Fanpage
Liên hệ
Quảng cáo
live
Xã hội
Pháp luật
Nóng trên mạng
Sống xanh
Đời sống
Thế Giới Đó Đây
[Infographic] - Chi tiết bảng giá đất lần đầu áp dụng từ ngày 1-1 tại TP HCM
Quốc Anh - Chi Phan,
Theo nld.com.vn
10:30 03/01/2026
Chia sẻ
Theo dõi Kenh14.vn trên
Giá đất tại bảng giá đất lần đầu áp dụng từ ngày 1-1 chưa quyết định mức thu nghĩa vụ tài chính cao hay thấp đối với người sử dụng đất.
Xét xử 6 bị cáo "thổi giá" đất 30 tỷ đồng/m2 ở Hà Nội: Dặn dò nhau phải giới thiệu là giới "siêu giàu", muốn làm 1 phi vụ "chấn động địa cầu"
Cần giải pháp "chặn đứng" các bất cập về giá đất
Lộ diện những tuyến phố đắt nhất ở TPHCM theo bảng giá đất mới
Theo
nld.com.vn
Copy link
Link bài gốc
Lấy link
https://nld.com.vn/infographic-chi-tiet-bang-gia-dat-lan-dau-ap-dung-tu-ngay-1-1-tai-tp-hcm-196260102232212018.htm
Miền Bắc đón đợt rét dài nhất từ đầu mùa
giá đất ở TP.HCM
bảng giá đất
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Ngày
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Tháng
Tháng 1
Tháng 2
Tháng 3
Tháng 4
Tháng 5
Tháng 6
Tháng 7
Tháng 8
Tháng 9
Tháng 10
Tháng 11
Tháng 12
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
Xem
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Ngày
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Tháng
Tháng 1
Tháng 2
Tháng 3
Tháng 4
Tháng 5
Tháng 6
Tháng 7
Tháng 8
Tháng 9
Tháng 10
Tháng 11
Tháng 12
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
Xem
Hút thuốc lá điện tử: Phạt 5 triệu đồng, chủ quán cũng vạ lây
Nổi bật
[Infographic] - Chi tiết bảng giá đất lần đầu áp dụng từ ngày 1-1 tại TP HCM
Nổi bật
Một thi thể trong xe khách cháy trơ khung trên cao tốc ở Nghệ An
-
Lương bao nhiêu phải đóng thuế thu nhập cá nhân 2026?
-
Điểm check-in lạ giữa Hà Nội: Quán tạp hóa cũ gợi cả bầu trời tuổi thơ, thái độ của bà chủ quán khi nhiều người tìm đến chụp ảnh
-
Bắt Bùi Thị Hồng Thu
-
Đóng
Star
Ciné
Musik
Beauty & Fashion
Sport
Đời sống
Xã hội
Ăn - Quẩy - Đi
Xem Mua Luôn
Thế giới đó đây
Sức khỏe
Tek-Life
Học đường
Money-Z
Video