Xét xử 6 bị cáo "thổi giá" đất 30 tỷ đồng/m2 ở Hà Nội: Dặn dò nhau phải giới thiệu là giới "siêu giàu", muốn làm 1 phi vụ "chấn động địa cầu"

Sáng nay (6/3), cơ quan chức năng đã bố trí một Hội trường UBND xã Quang Tiến (huyện Sóc Sơn, Hà Nội) để xử án công khai, tạo điều kiện cho người dân theo dõi.

Các bị cáo tại phiên tòa

Đúng 8h, tất cả 06 bị cáo cùng bị truy tố, xét xử về tội “Vi phạm quy định về hoạt động bán đấu giá tài sản”, theo quy định tại khoản 2, Điều 218 - Bộ luật Hình sự.

Các bị cáo gồm Phạm Ngọc Tuấn (sinh năm 1991, trú tại thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, Hà Nội); Ngô Văn Dương (sinh năm 1994, trú tại xã Xuân Nộn, huyện Đông Anh); Nguyễn Đức Thành (sinh năm 1992, trú tại phường Vân Dương, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh).

Nguyễn Thị Quỳnh Liên (sinh năm 1981, trú tại xã Nguyên Khê, huyện Đông Anh, Hà Nội); Nguyễn Thế Trung (sinh năm 1994) và Nguyễn Thế Quân (sinh năm 1994, đều trú tại xã Xuân Nộn, huyện Đông Anh, Hà Nội).

Bị cáo Phạm Ngọc Tuấn trước tòa

Lý do trả tới 30 tỉ đồng/ m2

Người được hỏi đầu tiên là Phạm Ngọc Tuấn, bị cáo thừa nhận hành vi như cáo trạng truy tố. Bị cáo khai khi biết tin về việc tổ chức đấu giá đất, biết khu này gần khu công nghiệp Nội Bài, có tiềm năng tăng giá, nên mong muốn mua được 1 - 2 thửa để ở hoặc đầu tư kiếm lời.

Bị cáo Tuấn khai 5 bị cáo thống nhất mua 58 bộ hồ sơ của 58 thửa đất. Cả nhóm hẹn nhau ở quán cà phê để xem xét hồ sơ, vị trí các thửa đất cũng như mức giá sẽ đưa ra cho từng thửa.

Sau khi thống nhất bàn bạc, Tuấn gọi điện tới Công ty đấu giá hợp danh Thanh Xuân - đơn vị tổ chức đấu giá các thửa đất và được tư vấn có thể bỏ giá tùy theo ý chí cá nhân, không hạn chế mức tiền. Vì vậy, nhóm bị cáo lên kế hoạch nếu không đủ khả năng tài chính thì sẽ “phá” cuộc đấu giá, bằng cách ở vòng 5 trả giá thật cao rồi đến vòng cuối bỏ cuộc, khiến cuộc đấu giá phải dừng và tổ chức lại vào lần sau.

Khi HĐXX hỏi, Tuấn có biết mỗi mét vuông đất tại khu đất sẽ đấu giá là bao nhiêu, bị cáo nhận định tối đa là 40 triệu đồng/ m2.

Nói đến đây, chủ tọa hỏi Tuấn: “Vậy tại sao bị cáo lại trả tới 30 tỉ đồng/ m2, một mức giá không tưởng?”.

Bị cáo nói, mục đích của nhóm này sẽ giữ lại những thửa đất mà mình thích cho phiên đấu giá sau. Song, bị cáo tỏ ra ăn năn, hối hận, do không nhận thức được pháp luật, bị cáo mong HĐXX xem xét cho hưởng khoan hồng.

Phiên tòa lưu động

Kịch bản khi gặp báo chí

Đến lượt được hỏi, bị cáo Ngô Văn Dương khai nhận, sau khi cuộc đấu giá xong, giá 30 tỷ/m2 khiến nhiều người xôn xao. Lúc này, Tuấn biết sự việc sẽ bị bại lộ nên dặn mỗi người phải khai một hướng khác nhau để đánh lạc hướng cơ quan điều tra và nói Dương khi gặp báo chí sẽ giới thiệu mình là người siêu giàu, hoàn toàn có khả năng tài chính và muốn làm một phi vụ “chấn động địa cầu”.

Sau đó, Dương nhận thấy hành vi của bản thân và sợ bị xử lý nên đã bàn bạc với một số bị cáo ra đầu thú.

Quá trình xét xử, các bị cáo thành khẩn khai báo, bày tỏ sự ăn năn hối hận về sai phạm của bản thân và xin Hội đồng xét xử tuyên phạt mức án nhẹ nhất để có thể các bị cáo có cơ hội sớm làm lại cuộc đời.



Hội đồng xét xử xét thấy, các bị cáo đều là những người có hiểu biết nhưng vì vụ lợi đã phạm tội, gây ra hậu quả nghiêm trọng, ảnh hưởng tiêu cực đến uy tín của các cơ quan, tổ chức liên quan; gây rối loạn thị trường bất động sản, gây bức xúc, bất bình trong xã hội nên cần áp dụng hình phạt nghiêm minh.



Tòa đánh giá vụ án này mang tính đồng phạm giản đơn, người chịu vai trò chính là bị cáo Phạm Ngọc Tuấn - người bỏ tiền nhiều nhất và rủ người khác cùng tham gia. Trong phiên đấu giá đất tại xã Quang Tiến, huyện Sóc Sơn diễn ra vào năm 2024, Tuấn tham gia 10 hồ sơ, đấu giá 3/36 thửa đất. Tại vòng đấu giá thứ 5, Tuấn đều trả giá trên 30 tỷ đồng/m2 và đến vòng 6 bỏ không trả giá. Từ việc các bị cáo bỏ không trả giá ở vòng thứ 6 đã khiến việc đấu giá 36 thửa đất không thành công.

Kết thúc phần xét xử, Hội đồng xét xử sơ thẩm TAND TP Hà Nội quyết định tuyên phạt Phạm Ngọc Tuấn 36 tháng tù, Ngô Văn Dương 30 tháng tù, Nguyễn Đức Thành 24 tháng tù, Nguyễn Thị Quỳnh Liên 12 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, Nguyễn Thế Trung 18 tháng tù (hưởng án treo) và Nguyễn Thế Quân 15 tháng tù cho hưởng án treo, đều về tội danh như truy tố.

Bị cáo Phạm Ngọc Tuấn hưởng mức án cao nhất 36 tháng tù

Theo cáo trạng, Tháng 11/2024, khi biết Công ty đấu giá hợp danh Thanh Xuân chuẩn bị đấu giá đất tại thôn Đông Lai, xã Quang Tiến (huyện Sóc Sơn, Hà Nội), từ ngày 26-29/11/2024, 6 bị cáo trên đã bàn bạc, trao đổi góp tiền mua hồ sơ, nộp tiền đặt cọc đăng ký tham gia đấu giá 58 thửa đất tại thôn Đông Lai. Cả nhóm thống nhất từ vòng thứ nhất đến vòng thứ 4 sẽ đấu giá theo trình tự, trả giá dưới mức giá mà Tuấn ấn định từ trước. Kết quả đấu giá ở vòng thứ 4 nếu thấy những người tham gia đấu giá khác trả giá vượt mức tối đa mà Tuấn đã ấn định thì đến vòng thứ 5 các bị cáo sẽ trả giá cao bất thường. Sau đó, tới vòng thứ 6, các bị cáo sẽ không trả giá nhằm mục đích để phiên đấu giá không thành công buộc phải tổ chức đấu giá lại.



Kết quả điều tra xác định có 36/58 thửa đất bị nhóm Tuấn, Dương, Thành, Trung, Liên và Quân bàn bạc, thông đồng cố ý nâng giá 36 thửa đất ở vòng thứ 5 với giá cao bất thường từ 59.488.000/m2 đến 30.002.488.000 đồng/m2. Đến vòng thứ 6 thì tất cả 6 bị cáo trên đều không bỏ giá.

Sau khi đấu giá viên công bố kết quả đấu giá ở vòng thứ 5, do nhóm của Tuấn bỏ giá cao bất thường nên nhiều khách hàng chửi bới, gây mất an ninh trật tự tại khu vực đấu giá vì cho rằng các đối tượng đã có hành vi phá cuộc đấu giá. Do 6 bị cáo không trả giá tại vòng thứ 6 nên phiên đấu giá không thành công.

Quá trình xét xử, đại diện Viện KSND TP Hà Nội xác định, hành vi nâng giá của các bị cáo đã vi phạm Điều 9, khoản 5 - Luật Đấu giá tài sản. Và hậu quả là gây thiệt hại gần 420 triệu đồng, trong đó gây thiệt hại cho Công ty đấu giá hợp danh Thanh Xuân hơn 252 triệu đồng và gây thiệt hại cho 230 người mua hồ sơ tham gia đấu giá với số tiền hơn 165 triệu đồng...