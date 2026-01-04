Cảnh tượng trên các ngả đường Thủ đô ngày cuối kỳ nghỉ Tết Dương lịch

Video: Ùn ùn trở lại Thủ đô ngày cuối kỳ nghỉ Tết Dương lịch, cửa ngõ đông nghịt người và xe
Ngày 4/1/2026, ngày nghỉ cuối cùng của đợt nghỉ Tết Dương lịch 4 ngày, người dân tại các tỉnh ùn quay trở lại Thủ đô để bắt đầu một năm làm việc mới.
Từ 15h chiều, lượng phương tiện tại cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ tăng cao đột biến
Các phương tiện xếp hàng để đi vào trung tâm Thủ đô.
Lực lượng CSGT bố trí điều tiết, phân luồng từ xa tại cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ hướng vào trung tâm Thủ đô
Đường Nguyễn Xiển hướng cửa ngõ phía nam ùn ứ nhẹ trong chiều nay.
Đường Khuất Duy Tiến lưu lượng phương tiện giao thông cũng tăng cao trong chiều hôm nay.
Người dân mang đồ đạc lỉnh kỉnh trở lại Thủ đô sau kỳ nghỉ Tết Dương Lịch 2026
Nhiều em nhỏ tỏ ra khá mệt mỏi khi cùng bố mẹ trở lại Thủ đô sau kỳ nghỉ Tết
Cán bộ, chiến sĩ đội CSGT số 7 điều tiết, phân luồng giao thông tại nút giao Khuất Duy Tiến
Càng về chiều lượng phương tiện ngày một đông, đường Nguyễn Trãi cũng ùn tắc nhẹ.
Các phương tiện xe máy len lỏi trên đường Đường Ngọc Hồi hướng vế Giải Phóng
Nhiều người còn mang cả thú cưng theo trong kỳ nghỉ lễ kéo dài 4 ngày.
Ùn ứ kéo dài đoạn Pháp Vân – Cầu Giẽ hướng vào Thủ đô khiến nhiều em nhỏ tỏ ra khá mệt mỏi.
Đường Đỗ Mười hướng vào trung tâm cũng ùn ứ dài.