Cảnh tượng trên các ngả đường Thủ đô ngày cuối kỳ nghỉ Tết Dương lịch

Như Hoàn, Theo doisongphapluat.nguoiduatin.vn 16:16 04/01/2026
Chia sẻ
Theo dõi Kenh14.vn trên logo

Ngày 4/1/2026, ngày nghỉ cuối cùng của kỳ nghỉ Tết Dương lịch kéo dài 4 ngày, người dân từ nhiều tỉnh, thành ùn ùn quay trở lại Thủ đô, khiến các cửa ngõ thành phố đông đúc, chuẩn bị cho một năm làm việc mới bắt đầu.

Video: Ùn ùn trở lại Thủ đô ngày cuối kỳ nghỉ Tết Dương lịch, cửa ngõ đông nghịt người và xe

Cảnh tượng trên các ngả đường Thủ đô ngày cuối kỳ nghỉ Tết Dương lịch- Ảnh 1.

Ngày 4/1/2026, ngày nghỉ cuối cùng của đợt nghỉ Tết Dương lịch 4 ngày, người dân tại các tỉnh ùn quay trở lại Thủ đô để bắt đầu một năm làm việc mới.

Cảnh tượng trên các ngả đường Thủ đô ngày cuối kỳ nghỉ Tết Dương lịch- Ảnh 2.

Từ 15h chiều, lượng phương tiện tại cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ tăng cao đột biến

Cảnh tượng trên các ngả đường Thủ đô ngày cuối kỳ nghỉ Tết Dương lịch- Ảnh 3.

Các phương tiện xếp hàng để đi vào trung tâm Thủ đô.

Cảnh tượng trên các ngả đường Thủ đô ngày cuối kỳ nghỉ Tết Dương lịch- Ảnh 4.

Lực lượng CSGT bố trí điều tiết, phân luồng từ xa tại cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ hướng vào trung tâm Thủ đô

Cảnh tượng trên các ngả đường Thủ đô ngày cuối kỳ nghỉ Tết Dương lịch- Ảnh 5.

Đường Nguyễn Xiển hướng cửa ngõ phía nam ùn ứ nhẹ trong chiều nay.

Cảnh tượng trên các ngả đường Thủ đô ngày cuối kỳ nghỉ Tết Dương lịch- Ảnh 6.

Đường Khuất Duy Tiến lưu lượng phương tiện giao thông cũng tăng cao trong chiều hôm nay.

Cảnh tượng trên các ngả đường Thủ đô ngày cuối kỳ nghỉ Tết Dương lịch- Ảnh 7.

Cảnh tượng trên các ngả đường Thủ đô ngày cuối kỳ nghỉ Tết Dương lịch- Ảnh 8.

Cảnh tượng trên các ngả đường Thủ đô ngày cuối kỳ nghỉ Tết Dương lịch- Ảnh 9.

Người dân mang đồ đạc lỉnh kỉnh trở lại Thủ đô sau kỳ nghỉ Tết Dương Lịch 2026

Cảnh tượng trên các ngả đường Thủ đô ngày cuối kỳ nghỉ Tết Dương lịch- Ảnh 10.

Cảnh tượng trên các ngả đường Thủ đô ngày cuối kỳ nghỉ Tết Dương lịch- Ảnh 11.

Cảnh tượng trên các ngả đường Thủ đô ngày cuối kỳ nghỉ Tết Dương lịch- Ảnh 12.

Nhiều em nhỏ tỏ ra khá mệt mỏi khi cùng bố mẹ trở lại Thủ đô sau kỳ nghỉ Tết

Cảnh tượng trên các ngả đường Thủ đô ngày cuối kỳ nghỉ Tết Dương lịch- Ảnh 13.

Cán bộ, chiến sĩ đội CSGT số 7 điều tiết, phân luồng giao thông tại nút giao Khuất Duy Tiến

Cảnh tượng trên các ngả đường Thủ đô ngày cuối kỳ nghỉ Tết Dương lịch- Ảnh 14.

Càng về chiều lượng phương tiện ngày một đông, đường Nguyễn Trãi cũng ùn tắc nhẹ.

Cảnh tượng trên các ngả đường Thủ đô ngày cuối kỳ nghỉ Tết Dương lịch- Ảnh 15.

Các phương tiện xe máy len lỏi trên đường Đường Ngọc Hồi hướng vế Giải Phóng

Cảnh tượng trên các ngả đường Thủ đô ngày cuối kỳ nghỉ Tết Dương lịch- Ảnh 16.

Nhiều người còn mang cả thú cưng theo trong kỳ nghỉ lễ kéo dài 4 ngày.

Cảnh tượng trên các ngả đường Thủ đô ngày cuối kỳ nghỉ Tết Dương lịch- Ảnh 17.

Cảnh tượng trên các ngả đường Thủ đô ngày cuối kỳ nghỉ Tết Dương lịch- Ảnh 18.

Ùn ứ kéo dài đoạn Pháp Vân – Cầu Giẽ hướng vào Thủ đô khiến nhiều em nhỏ tỏ ra khá mệt mỏi.

Cảnh tượng trên các ngả đường Thủ đô ngày cuối kỳ nghỉ Tết Dương lịch- Ảnh 19.

Cảnh tượng trên các ngả đường Thủ đô ngày cuối kỳ nghỉ Tết Dương lịch- Ảnh 20.

Đường Đỗ Mười hướng vào trung tâm cũng ùn ứ dài.

Thông báo khẩn với tất cả người tham gia giao thông ở Hà Nội từ 12 giờ hôm nay
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày