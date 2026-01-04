Tạm đình chỉ hướng dẫn viên ở Lam Kinh nói về nhà Tây Sơn

Ngày 4-1, thông tin từ Ban Quản lý Di sản Thành nhà Hồ và các di tích trọng điểm tỉnh Thanh Hóa cho biết đơn vị đã làm rõ thông tin lan truyền trên mạng xã hội liên quan đến nữ hướng dẫn viên tại di tích Lam Kinh, trong lúc thuyết minh nhắc về nhà Tây Sơn.

Hướng dẫn viên du lịch tại di tích Lam Kinh liên quan tới vụ việc. Ảnh cắt từ clip

Theo đại diện đơn vị, nữ hướng dẫn viên trong sự việc đã thừa nhận có sai sót do lỗi cá nhân trong lúc truyền đạt nội dung hướng dẫn du khách tham quan Lam Kinh.

"Ngay sau khi sự việc xảy ra, chúng tôi đã tạm đình chỉ công tác nữ hướng dẫn viên để làm rõ việc này. Bước đầu, nữ hướng dẫn viên thừa nhận có sai sót cá nhân, chứ không có trong nội dung thuyết minh"- đại diện Ban Quản lý Di sản Thành nhà Hồ và các di tích trọng điểm tỉnh Thanh Hóa thông tin.

Đại diện đơn vị này cũng cho biết đây cũng là bài học để đơn vị nhìn nhận, rút kinh nghiệm trong công tác đào tạo hướng dẫn viên phục vụ khách du lịch.

Trước đó, trên mạng xã hội Facebook và TikTok có lan truyền đoạn clip được du khách ghi lại trong Chính điện Lam Kinh. Đáng chú ý, trong đoạn clip, nữ hướng dẫn viên khi thuyết minh về công trình Chính điện Lam Kinh đã nhắc tới nhà Tây Sơn có nội dung sai lệch, không đúng như trong nội dung được duyệt.

Sau đó, nội dung này đã tạo ra tranh cãi, phản ứng gay gắt trên các nền tảng mạng xã hội.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, Ban Quản lý Di sản Thành nhà Hồ và các di tích trọng điểm tỉnh Thanh Hóa đã vào cuộc cho xác minh, làm rõ sự việc và khẳng định nữ hướng dẫn viên của đơn vị và sự việc này đã xảy ra từ rất lâu rồi.

Các công trình kiến trúc tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Lam Kinh. Ảnh: Tuấn Minh

"Đây có thể là sai sót cá nhân trong lúc hướng dẫn du khách tham quan, vì nội dung phê duyệt thuyết minh không có thông tin như thế và chúng tôi chắc chắn không bao giờ có"- vị đại diện thông tin.