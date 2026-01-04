Nóng: Lời khai của nghi phạm 16 tuổi sát hại nữ sinh lớp 7, ném xuống đầm tôm

Liên quan đến vụ thi thể bé gái 13 tuổi dưới đầm tôm, chiều 4/1, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau cho biết đã khởi tố vụ án giết người xảy ra tại xã Cái Đôi Vàm ngày 1/1.

Đồng thời công an cũng xác định nghi phạm là Hồ Anh Kiệt (sinh ngày 04/8/2010, ngụ ấp 3, xã Tân Thủy, tỉnh Vĩnh Long; tạm trú ấp 3, xã Cái Đôi Vàm, tỉnh Cà Mau, đang làm thuê cho một chủ tàu cá ở địa phương).

Chiều ngày 3/1, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau đã bắt khẩn cấp Hồ Anh Kiệt để điều tra, làm rõ động cơ gây án.

Báo Người lao động dẫn lời nghi phạm khai nhận tại cơ quan công an rằng Kiệt có quen biết với nữ sinh V.T.M.K (13 tuổi, học sinh lớp 7 ở xã Phú Tân, Cà Mau) từ trước đó. Do trước đó đối tượng này từng mượn 300.000 đồng của nữ sinh M.K. nên đến ngày 31/12/2025 thiếu niên này thì lấy lý do trả tiền để hẹn gặp.

Chiều 1/1/2026, nạn nhân chạy xe đạp điện đến gần trụ sở UBND xã Phú Tân để nhận tiền theo lời hẹn.

Đại tá Châu Quốc Huy Phó Giám đốc Công an tỉnh chủ trì cuộc họp khẩn điều tra vụ án - Ảnh: Công an Cà Mau

Thông tin trên báo CAND cho biết thêm, sau khi trả lại tiền, Kiệt tiếp tục rủ cháu K. đi cùng đòi tiền một người tên Khoa và hứa nếu lấy được tiền sẽ cho K. 4 triệu đồng. Tin lời, cháu K. đồng ý đi theo Kiệt.

Kiệt chở nạn nhân đến đoạn đường bê tông vắng dọc kênh Lô 1, thuộc ấp 8, xã Cái Đôi Vàm thì dừng xe lại. Tại đây, Kiệt quay sang hiếp dâm nạn nhân và bị chống cự quyết liệt. Sợ nạn nhân kể sự việc với gia đình, Kiệt lấy dao mang theo sát hại cháu rồi đẩy thi thể xuống đầm tôm của người dân. Sau khi gây án, Kiệt vứt bỏ điện thoại, một số đồ đạc của nạn nhân rồi rời khỏi hiện trường.

Đến sáng ngày 02/01, Công an xã Cái Đôi Vàm tiếp nhận tin trình báo của người dân về việc phát hiện một thi thể nữ giới dưới vuông tôm tại ấp 8, xã Cái Đôi Vàm. Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an xã đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, tiến hành phong tỏa, bảo vệ hiện trường và báo cáo Công an tỉnh để xin ý kiến chỉ đạo. Qua kiểm tra ban đầu, xác định trên cổ nạn nhân có vết thương do vật sắc gây ra, có dấu hiệu nạn nhân bị sát hại và ném xuống vuông tôm của người dân tại tuyến lộ bê tông kênh Lô 1, ấp 8, xã Cái Đôi Vàm.

Vị trí nơi phát hiện thi thể nạn nhân tại vuông tôm, ấp 8, xã Cái Đôi Vàm - Ảnh: Công an Cà Mau

Nạn nhân sau đó được xác định là em V.T.M.K học sinh lớp 7 tại một trường THCS trên địa bàn xã Phú Tân.

Lãnh đạo của UBND xã Phú Tân, tỉnh Cà Mau ngày 3/1 cho biết địa phương đã thành lập đoàn thăm hỏi, động viên gia đình nữ sinh V.T.M.K. sớm vượt qua đau thương ổn định cuộc sống. Được biết, cha mẹ em K. đi làm ăn xa nên M.K. ở nhà ông ngoại tại ấp Cái Đôi, xã Phú Tân. Thi thể nạn nhân đã được gia đình đưa đi hỏa táng vào chiều ngày 3/1.

"Gia đình ông ngoại M.K. kinh tế cũng tương đối và vì cháu còn nhỏ nên người thân không nhận tiền phúng điếu của ai" – Báo Người lao động dẫn lời từ vị lãnh đạo xã thông tin.

Sau khi vụ việc xảy ra, trên mạng xã hội có lan truyền thông tin có 5 nghi phạm liên quan đến vụ án, công an đã bắt 4 người. Trên Tiền Phong cho hay, những thông tin lan truyền trên Facebook cho rằng "vụ việc liên quan 5 người, 4 người đã bị bắt" là không đúng sự thật.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau cảnh báo người dân không chia sẻ, bình luận hay suy diễn thông tin chưa được kiểm chứng trên mạng xã hội, tránh gây hoang mang dư luận và ảnh hưởng đến quá trình điều tra.

Hiện vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau tập trung điều tra, làm rõ.