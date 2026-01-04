Tạm giữ hình sự bà chủ quán cà phê Lê Thị Cẩm Tú

Ngày 4/1, Công an xã Phước An (huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai) cho biết đang tạm giữ hình sự Lê Thị Cẩm Tú (34 tuổi, quê Vĩnh Long, tạm trú tại xã Phước An) để điều tra về hành vi Môi giới mại dâm. Tú được xác định là chủ quán cà phê "Cô Chủ Nhỏ" đóng trên địa bàn.

Trước đó, trưa ngày 29/12/2025, lực lượng phối hợp giữa Công an xã Phước An và Công an xã Nhơn Trạch tiến hành kiểm tra hành chính một nhà nghỉ tại địa phương. Tại đây, tổ công tác bắt quả tang C.Th.Tr (23 tuổi, quê Cần Thơ) và N.L. (26 tuổi, quê Đồng Tháp) đang thực hiện hành vi mua bán dâm.

Lê Thị Cẩm Tú tại cơ quan công an - Ảnh: Công an Đồng Nai

Làm việc với cơ quan điều tra, N.L. khai nhận mỗi khi khách có nhu cầu mua dâm tại quán cà phê, Tú sẽ cung cấp số điện thoại của L. để hai bên tự thỏa thuận. Sau mỗi lần giao dịch thành công, L. có trách nhiệm trích lại cho Tú 50.000 đồng tiền "hoa hồng". Trong vụ việc bị bắt quả tang, Tú đã giới thiệu Tr. cho L. với giá thỏa thuận là 600.000 đồng.

Biết không thể trốn tránh, ngay trong chiều 29/12, Lê Thị Cẩm Tú đã đến trụ sở Công an xã Phước An đầu thú và thừa nhận toàn bộ hành vi môi giới của mình.

Hiện vụ việc đang được Công an xã Phước An tiếp tục điều tra mở rộng và xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.