Ủy quyền cá nhân thanh toán lương trên 5 triệu đồng: Khoản chi có được trừ thuế TNDN?

Tại Hội nghị đối thoại giữa Bộ Tài chính với người nộp thuế về chính sách, thủ tục hành chính thuế và hải quan năm 2025, Công ty cổ phần dịch vụ hàng hóa hàng không Việt Nam đã nêu câu hỏi liên quan đến việc hạch toán chi phí tiền lương trong trường hợp thanh toán qua tài khoản cá nhân.

Theo nội dung gửi tới hội nghị, doanh nghiệp đặt câu hỏi như sau: Nếu doanh nghiệp ủy quyền cho cá nhân (nhân viên phòng hành chính) thanh toán tiền lương trên 5 triệu cho người lao động từ tài khoản cá nhân sau đó công ty chuyển khoản cho cá nhân từ tài khoản công ty thì có được tính là chi phí hợp lệ không?

Trả lời vấn đề này, đại diện Cục thuế - Bộ Tài chính cho biết, trường hợp doanh nghiệp có khoản chi thanh toán tiền lương, tiền công trả cho người lao động đáp ứng quy định tại Điều 9 Nghị định số 320/2025/NĐ-CP ngày 20/3/2025 của Chính phủ, thì khoản chi này được xác định là chi phí được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp.

Cục thuế đồng thời nhấn mạnh, việc thanh toán phải thực hiện theo hình thức không dùng tiền mặt, phù hợp với quy định tại Điều 26 Nghị định 181/2025/NĐ-CP. Đây là căn cứ để doanh nghiệp xác định tính hợp lệ của chi phí tiền lương, tiền công trong quá trình kê khai và quyết toán thuế.

Thúy Hạnh