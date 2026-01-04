Đà Nẵng: Lật thuyền đang chở 7 người trên sông Nước Xa

Ngày 4-1, lãnh đạo UBND xã Nam Trà My (TP Đà Nẵng) cho biết lực lượng chức năng cùng người dân địa phương đã tìm được thi thể nạn nhân bị lật thuyền trên sông Nước Xa.

Lực lượng chức năng tìm kiếm nạn nhân sáng 4-1 (Ảnh: SOS Quảng Nam)

Trước đó, khoảng 7 giờ sáng cùng ngày, anh Hồ Văn Đạt (SN 1995, trú thôn 4, xã Nam Trà My) cùng 6 người khác đi làm rẫy. Khi nhóm người dùng thuyền để di chuyển qua sông Nước Xa thì không may bị lật khiến cả 7 người bị rơi xuống sông.

Trong đó, 6 nạn nhân được người dân cứu sống, hỗ trợ đưa lên bờ. Riêng anh Hồ Văn Đạt bị mất tích. Đến khoảng 9 giờ sáng cùng ngày, thi thể anh Đạt được lực lượng chức năng tìm thấy và bàn giao cho gia đình.

Là người tham gia cứu nạn, anh Trần Cao Hiêm (SN 1993, người dân xã Nam Trà My) cho biết, thời điểm xảy ra vụ lật thuyền, anh đi ngang qua sông Nước Xa để đi làm thì thấy nhiều người chới với giữa sông. Lúc đó, anh đã nhảy xuống sông và cứu được khoảng 3, 4 người. Nam thanh niên này còn ném dây để kéo những người bị nạn lên bờ.

Lãnh đạo UBND xã Nam Trà My cho hay, chính quyền địa phương đã đến thăm hỏi, hỗ trợ gia đình nạn nhân xấu số lo hậu sự.